Günstige Benzinpreise: Bleifrei für 1.56 Franken

Bei einigen Tankstellen wie Ruedi Rüssel kostet Bleifrei sogar nur 1.559 Franken und Diesel 1.609 Franken. «Damit sehen wir so tiefe Preise, wie schon lange nicht mehr», sagt Ramon Werner, CEO der Ruedi-Rüssel-Mutterfirma Volenergy.

«So tief waren die Preise seit November 2021 in der Corona-Krise nicht mehr»

Wie 20 Minuten berichtet, sind die Benzinpreise auf einem Rekordtief. «So tief waren die Preise seit November 2021 in der Corona-Krise nicht mehr», sagt ein Tankstellenbetreiber zu 20 Minuten.

