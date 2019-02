Schweiz

Novartis wird zum grosszügigsten Arbeitgeber – für frischgebackene Väter

Novartis führt per 1. Juli einen Vaterschaftsurlaub von 14 Wochen ein. Es macht das Pharma-Unternehmen damit zum grosszügigsten Arbeitgeber der Schweiz für junge Väter. Bislang standen Jungvätern lediglich sechs Tage zu.

Im Januar trat Vas Narasimhan vor seine Belegschaft. Er hatte nach amerikanischem Vorbild zum Town Hall gebeten, so heissen beim Basler Pharmariesen Mitarbeiterinformationen. Es war eine beachtliche Neuerung, die der Novartis-CEO verkündete: Novartis gewährt Vätern künftig eine Elternzeit von 14 Wochen.

Analog dem gesetzlichen Minimum, das Mütter erhalten und an dem sich viele Firmen orientieren. Nicht allerdings bei Novartis: Der Mutterschaftsurlaub dauert im Pharmabetrieb 18 Wochen. Diese Regel galt schon vorher. Männer hingegen durften nur einen Vaterschaftsurlaub von sechs Tagen beziehen und in Absprache mit dem Vorgesetzten zehn Tage unbezahlt anhängen. Mit der Neuerung wird Novartis zum grosszügigsten Arbeitgeber der Schweiz in diesem Bereich (vgl. Tabelle).

Konkurrenz Silicon Valley

Doch die Schweiz ist nicht das Hauptaugenmerk von Vasant Narasimhan, der sich nur Vas nennen lässt. Er wolle die Welt verändern, sagte er der «Bilanz» zu seinem Amtsantritt vor rund einem Jahr. Betont krawattenlos verhiess er ein neues Arbeitsumfeld, in dem das Team Höchstleistungen erbringen soll. Es ist der Stil aus dem Silicon Valley, der Einzug hält am Fuss des Juras.

Im Wettstreit um die Elite der Arbeitskräfte heissen die Konkurrenten Google, Yahoo und Netflix. Sie alle vereint eine Unternehmenskultur, die Beruf und Familie besser verbinden und gleichzeitig die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwinden lässt. «Ziel ist die Positionierung von Novartis als arbeitnehmerfreundliches Unternehmen, das Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie legt», bestätigt ein Sprecher Recherchen dieser Zeitung.

Nun arbeiten Projektteams aus, wie ein Elternzeitmodell für Novartis aussehen könnte. Noch ausstehend dabei ist etwa die nicht unwesentliche Frage, zu welchem Lohnanteil die Papizeit vergütet wird. Mehr Details seien für Ende März, Anfang April zu erwarten, wie ein Novartis-Sprecher sagt.

Stand jetzt ist folgendes bekannt: Die neue Regel gilt per 1. Juli 2019. Rückwirkend sollen aber auch alle Mitarbeiter profitieren, die in der ersten Jahreshälfte Nachwuchs – auch durch Adoption – begrüssten. Es handelt sich dabei um einen globalen «phased rollout», die Schweiz ist Teil ab Phase 1. Novartis beschäftigt 13'000 Personen in der Schweiz; weltweit sind es 126'000.

Die Ankündigung von Novartis wird der politischen Debatte neue Impulse versetzen. Eine Volksinitiative fordert einen gesetzlich festgeschriebenen Vaterschaftsurlaub von vier Wochen. Der Sozialkommission des Ständerats sind die prognostizierten Einbussen von 420 Millionen jährlich zu hoch: Zwei Wochen genügten, findet die Ständeratskommission, die ihrerseits dem Parlament eine Initiative unterbreitet. Der Ball liegt inzwischen wieder beim Nationalrat.

Viele ausländische Arbeitgeber in der Schweiz dürfte die zukünftige Gesetzgebung kaum kümmern: Sie haben die Minimalvorgaben längst übertroffen. Ikea sowie Johnson & Johnson gewähren je acht Wochen bezahlten Urlaub, Microsoft sechs, Google gar zwölf.

Doch auch Schweizer Grossfirmen spuren vor: Die Axa-Gruppe bietet vier, Coop, Migros, die Mobiliar, Raiffeisen, Swisscom und Zurich Versicherung drei Wochen Vaterschaftsurlaub. Thema ist dieser Aspekt der Gleichstellung auch beim Staat: Aktuell debattiert etwa der Kanton Neuenburg über eine neue Regel von vier Wochen. (aargauerzeitung.ch)

