Flughafen Zürich: Höhere Passagierzahlen im März 2024

Und die Menschen gaben in den Shops und Gastrobetrieben des Flughafen mehr Geld aus. Der Kommerzumsatz nahm im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent auf 49,1 Millionen Franken zu. Mit einem Plus von 10,9 Prozent sind die Umsätze laut den Angaben auf der «Luftseite», also nach der Sicherheitskontrolle, stärker angestiegen als jene auf der «Landseite», die um 7 Prozent zunahmen.

Knapp zwei Drittel waren Lokalpassagiere. 34 Prozent der Reisenden stiegen in Zürich in ein anderes Flugzeug um.

«Wir brauchen Kronzeugen» – Bundesanwalt Blättler redet der Politik ins Gewissen

Bundesrat und Parlament weigern sich bisher, der Bundesanwaltschaft gewisse Instrumente wie Kronzeugen im Kampf gegen die Schwerstkriminalität zu geben. Bundesanwalt Stefan Blättler macht aber klar, dass er nicht nachgeben wird.

«Das ist der Rechtsstaat, wie er funktionieren muss» – für Stefan Blättler (65) ist es eine Selbstverständlichkeit, aber er wiederholt es trotzdem, auch an der Jahresmedienkonferenz in seinem dritten Amtsjahr als Bundesanwalt. Er sagt: «Auch in Zweifelsfällen klagen wir an.» Es ist dann am Gericht, über Schuld oder Unschuld zu entscheiden.