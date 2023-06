Wo du in der Schweiz am meisten verdienst – und in welcher Branche

Am grössten ist der Einkommensunterschied bei den höher gestellten Berufen. So verdienten männliche Arbeitnehmer in einer Unternehmensleitung deutlich mehr als ihre weiblichen Pendants. Am kleinsten ist die Lücke bei den Arbeitnehmern ohne Vorgesetztenfunktion. (pre)

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat heute die neuen Ergebnisse zum jährlichen Bruttoerwerbseinkommen aller Erwerbstätigen veröffentlicht. Sie basieren auf der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE). Zum Erwerbseinkommen gehören nicht nur Löhne, sondern auch Einkünfte aus einer selbstständigen Erwerbstätigkeit sowie beschäftigungsbezogene Sozialleistungen. Es zeigt die Einkommensverhältnisse in der Schweiz also noch genauer auf als die sonst üblichen Lohnvergleichsstatistiken.

Hohe Schulden bei diesen Immobilien: Investoren bringen sich in Sicherheit

Die Zinsen steigen höher und bleiben länger oben als von den Finanzmärkten erhofft. Damit nimmt die Krisengefahr zu. Nun brodelt es im Immobilienmarkt: Auf Bürogebäuden lasten oftmals heftige Kredite.

Mit Zinswenden verhält es sich so, als würden zugleich mehrere Sprengladungen gezündet, deren Lunten jedoch unterschiedlich lang sind. Eine erste Explosion gab es durch hohe Verluste auf amerikanische Staatsanleihen. In der Folge gingen in den USA mehrere Banken zugleich pleite und in der Schweiz die Credit Suisse. Seither ist es ruhig. Doch eine zweite Lunte führt womöglich zu den Immobilienfirmen, die viel Geld in Bürogebäude investiert haben. Die Weltbank warnt, die Banken flüchten schon, und der Finanznachrichtendienst Bloomberg titelt über «eine neue Welle von Immobilienschmerzen».