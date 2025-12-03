Die Moonswatch Cold Moon ist in Weiss gehalten und hat eine Mond- und eine Erdphasenanzeige. Bild: Swatch

Am Donnerstag erscheint die neue Moonswatch – warum du gleich zuschlagen solltest

Die Moonswatch «Cold Moon» wird am Donnerstag lanciert. Bis am 20. März, dem letzten Tag des Winters, wird sie erhältlich sein. Allerdings gibt es einen Haken.

Für die neue Moonswatch stehen Fans gerne auch Schlange. Am Donnerstag ist es wieder so weit, dann wird die Moonswatch Cold Moon lanciert. 350 Franken kostet sie und ist in Weiss gehalten. Die Uhr enthält eine Mondphasen- und eine Erdphasenanzeige – damit man sich ein bisschen wie ein Astronaut fühlen kann. Ausserdem ist auf dem Ziffernblatt eine Illustration von Snoopy und Woodstock im Astronautenanzug verewigt. Unter UV-Licht wird zudem der Schriftzug «I beat everybody» sichtbar. Die Ozeane auf der Weltkugel in der Erdphasenanzeige leuchten ebenfalls.

Nur UV-Licht bringt den Spruch von Snoopy zutage. Bild: Swatch

Ein Mond in der Mondphasenanzeige ist dem Snoopy-Stil nachempfunden, der andere zeigt eine Schneeflocke – laut Swatch handelt es sich bei jeder um ein Unikat.

Jede Schneeflocke sei einzigartig, schreibt Swatch. Bild: Swatch

Dass die Uhr mit der Bezeichnung «Cold Moon» am 4. Dezember lanciert wird, kommt nicht von ungefähr. Denn in der Nacht auf Freitag um kurz nach Mitternacht ist offiziell Vollmond – oder wie der letzte Vollmond im Jahr genannt wird: kalter Mond. Und kalt muss es auch sein, damit man die Uhr nach dem 4. Dezember auch noch kaufen kann – obwohl sie eigentlich bis zum Ende des Winters, also am 20. März 2026, erhältlich ist.

Die neue Moonswatch ist nur an Tagen erhältlich, an denen es in der Schweiz schneit. Bild: Swatch

Denn die Uhr ist weltweit nur dann in den Stores erhältlich, wenn es in der Schweiz schneit. Immerhin: Es muss ja nicht bis ins Flachland schneien. Schon am Freitag könnte es in höheren Lagen Schnee geben, weshalb die Uhr auch an diesem Tag erhältlich sein dürfte. Am Wochenende dürfte es zwar ebenfalls ein wenig Niederschlag geben, laut Meteoschweiz steigt die Schneefallgrenze aber laufend an.

Die weiteren Prognosen sind noch unsicher, einiges deutet aber auf trockenes, teils sonniges und vor allem milderes Wetter hin – schlechte Nachrichten für Uhrenfans.

Immerhin: Der Winter hat ja erst begonnen und statistisch gesehen gibt es im Januar und Februar am häufigsten Schnee in der Schweiz. (vro)