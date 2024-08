Sie machten Lip-Filler und Haar-Transplantationen: Klinikkette Hair & Skin ist pleite

Angestellte bei Hair & Skin müssen auf Jobsuche gehen. Am Dienstag wurden sie darüber informiert, dass ein Konkursverfahren über ihren Arbeitgeber eröffnet wurde. Die Klinikkette betreibt 14 Filialen in der Schweiz.

Das Obergericht Zürich habe am Dienstag den Konkurs über die Hair & Skin Medical AG eröffnet, wie «20 Minuten» berichtet. Die Mitarbeitenden habe man am Dienstag darüber in Kenntnis gesetzt. Das Juli-Gehalt sei ausgeblieben, so ein Angestellter gegenüber der Zeitung.

Auf der Website des Zürcher Notariatsinspektorates ist das laufende Verfahren aufgeführt: «Mit Urteil vom 23.08.2024 hat das zuständige Gericht den Konkurs über die Hair and Skin Medical AG, Neuwiesenstrasse 15, 8400 Winterthur, eröffnet und uns mit dem Vollzug beauftragt», heisst es dort.

Das Schweizer Unternehmen bietet diverse Beauty-Behandlungen an, so zum Beispiel Haartransplantationen, Faltenbehandlungen, Skinbooster und Schweissbehandlung. In der Schweiz gibt es 14 Kliniken, so zum Beispiel in Zürich Enge, am Limmatquai und in Oerlikon. Aber auch in anderen Städten wie Bern, Luzern und St.Gallen.

(hap/zueritoday.ch)