Die UBS soll die CS übernehmen: das löst Reaktionen aus. Bild: KEYSTONE

«Bankkader endlich in die Pflicht nehmen» – das fordern Schweizer Politiker zum CS-Debakel



Das Schicksal der zweitgrössten Schweizer Bank entscheidet sich an diesem Sonntag. Was genau geschehen wird, zeigt sich in den nächsten Stunden. Parlamentarier und andere Politiker stellen bereits einige Forderungen.

Die Zukunft der Credit Suisse liegt in den Händen der Schweiz. In Bern wird an diesem Wochenende über die nächsten Schritte verhandelt, wozu sich Mitglieder des Bundesrates, der Nationalbank und der UBS in Bern versammelt haben.



Denn laut Medienberichten soll die UBS die CS übernehmen, was sie zu einer Super-Bank machen würde. Ein Kaufangebot von einer Milliarde soll die angeschlagene Grossbank bereits abgelehnt haben. Ein zweites Angebot von 2 Milliarden Dollar soll die UBS nach einem Bericht der «Financial Times» zugestimmt haben.



Als Alternative hatten sich die Schweizer Behörden eine vollständige oder teilweise Verstaatlichung der CS offengehalten, wie die Agentur «Bloomberg» mitteilt, welche die Informationen von mit der «Angelegenheit vertrauter Personen» hat.



Schweizer Politiker fordern auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bereits unterschiedlichste Lösungen. Die ersten Reaktionen im Überblick.



FDP, Jungfreisinn



Gegen staatliche Eingriffe ist meistens die FDP. Der Präsident der Jungfreisinnigen fordert, dass es dem Staat untersagt wird, Banken «rauszupaucken».



SP, Juso

Der Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina bemängelt das Kaufangebot von einer Milliarde Franken und sagt, die öffentliche Hand könne dasselbe tun und damit «etwas Schlaues» machen.



Juso-Präsident Nicola Siegrist fordert konkret sogar, dass die Verantwortlichen bei der CS bestraft werden. Das System dahinter sei zerstört, meint er.



SVP

SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi spricht von einer Vernichtung des Schweizer Volksvermögens.

Auch Roger Köppel hat einiges zur CS zu sagen. Er fordert ein klares Bekenntnis der Schweizer Behörden zur Grossbank und zum Finanzplatz.



Grüne

Der Grüne-Nationalrat Gerhard Andrey spricht von verschiedenen Fehlern, die passiert seien. Die Konsequenzen seien unter anderem, dass die Bank-Kader in die Pflicht genommen werden müssten.

In einem anderen Tweet fordert er, dass ein Trennbankensystem eingeführt werde, welches die Grünen bereits 2011 gefordert hätten.

Auch die ehemalige Grüne-Präsidentin Regula Rytz äussert sich zum CS-Debakel und erinnert an das Trennbankensystem.