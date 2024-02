Stadler Rail erhält 600-Millionen-Auftrag aus Saudi-Arabien

Neben Stadler-Chef Peter Spuhler und Nasser Al-Jasser, Saudi-Arabiens Minister für Transport und Logistik sowie Vorsitzender des Board of Directors der SAR, war auch Bundesrat Guy Parmelin bei der Vertragsunterzeichnung am Montag anwesend. (sda/awp)

«Die neuen Züge werden nach den neuesten europäischen und internationalen Standards konstruiert und speziell für die Klima- und Umgebungsbedingungen in Saudi-Arabien ausgerüstet. Sie werden rund 175 m lang sein, über zwei unabhängige dieselelektrische Antriebsaggregate verfügen, die den neuesten europäischen Emissionsnormen der Stufe V entsprechen, und Platz für rund 320 Fahrgäste bieten.»

Stadler habe sich im Rahmen eines internationales Ausschreibungsverfahren durchsetzen können. Für Stadler sei es der erste Auftrag in der Golfregion. Die zu liefernden Züge werden eine Länge von rund 175 Metern haben und sind den Angaben zufolge an die klimatischen Bedingungen im Wüstenstaat angepasst.

Der Liefervertrag umfasst laut einer Mitteilung vom Montagabend in der Basisversion zehn Triebzüge mit der Option auf zehn weitere Triebzüge. Der dazugehörigen Wartungsvertrag umfasse die vollständige Wartung wie auch die Lieferung von Ersatzteilen für einen Zeitraum von zehn Jahren.

Der Ostschweizer Zugbauer Stadler hat einen grossen Deal in Saudi-Arabien an Land gezogen. Der Auftrag der Saudi Arabia Railways (SAR) hat ein Volumen von bis zu rund 600 Millionen Franken.

Die Produktionsstätte von Stadler in Bussnang im Kanton Thurgau.

Die Produktionsstätte von Stadler in Bussnang im Kanton Thurgau. Bild: keystone

