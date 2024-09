Diese Unternehmen bieten den besten Service – sagt eine neue Umfrage zur Schweiz

Das Internet geht nicht, das gerade gekaufte Velo ist fehlerhaft oder die Kreditkarte ging verloren – in solchen ärgerlichen Fällen greifen Herr und Frau Schweizer häufig zum Telefon und rufen den Kundendienst an. Doch welches Unternehmen bietet den besten Service? Genau das hat die Ermittlung «Service-Champions Schweiz» von ServiceValue untersucht.

Dafür wurden Kundenurteile von über 620 Unternehmen aus 57 Branchen gesammelt. Kundinnen und Kunden wurden befragt, ob sie bei besagtem Unternehmen während der letzten drei Jahren einen guten Service erfahren haben. Aus den Antworten wurde unter wissenschaftlicher Begleitung der Goethe-Universität Frankfurt am Main ein Score ermittelt. Das Ranking wird seit 10 Jahren jährlich publiziert. Wir stellen einige ausgewählte Resultate hier vor:

Einkauf

Der Online-Riese Zalando schafft es bei den Online-Warenhäuser in der Schweiz nicht in die Top 3. Bild: keystone

Warenhäuser

MANOR – 78,2% Jelmoli – 77,1% LOEB – 76,4%

Online-Warenhäuser

Ackermann – 74,6% galaxus.ch – 74,1% BRACK.CH – 74%

Buchhandel

orellfüssli – 77,3% ex libris – 74,1% buchhaus.ch – 73,3%

Schuhhandel

Tschümperlin – 75,9% OCHSNER SHOES – 75,1% WALDER – 74,3%

Sportgeschäfte

OCHSNER SPORT – 79,2% STÖCKLI – 78,8% Decathlon – 76,4%

Ochsner Sport führt nicht nur die Liste der eigenen Branche (Sportgeschäfte) an, sondern gar die ganze Liste der 620 Unternehmen in der Schweiz. Hier soll der Service laut der Befragung am besten sein.

Tierbedarf

fressnapf – 74,6% MEIKO – 74% QUALIPET – 73,9%

Velogeschäfte

BIKE WORLD – 75,4% VELOPLUS – 74,8% VELOPLACE – 73,2%

Dienstleister

Die Schweiz, ein Land der Krankenkassen. Diese Drei schneiden in den Kundenurteilen am besten ab. Bild: KEYSTONE

Bald steigen die Krankenkassenprämien. Für viele ist das ein Grund, die Krankenkasse zu wechseln. Doch wo erhalte ich laut Kundenurteilen den besten Service? Hier die Resultate:

Krankenversicherer

SWICA – 75,2% kpt – 75% Visana – 75%

Mobilfunkprovider

ALDI SUISSE MOBILE – 73,4% LIDL Connect – 73% Swisscom / wingo – 72,5%

Telekommunikation

Sunrise – 76,2% Swisscom – 75,9% Salt – 75,5%

Apotheken

coop vitality – 75,6% BENU – 74,4% SUN STORE – 74%

Banken

RAIFFEISEN – 74,8% Bank CLER – 72,5% Migros Bank – 72,4%

Fitness-Studios

Kieser Training – 74,2% evo (fitness) – 73,9% non stop GYM – 73,8

Optiker

VISILAB – 74,8% Fielmann – 74,6% Optic 2000 – 73,6%

Lebensmittel

Wer an Lebensmittel denkt, denkt sofort an Coop und Migros. Doch im Hinblick auf Service müssen sich beide geschlagen geben. Bild: KEYSTONE

Die grossen Schweizer Detailhändler Migros und Coop müssen sich in der Servicebeurteilung von einer Konkurrenz geschlagen geben. Welche das ist, erfährst du hier.

Lebensmittel-Detailhandel

ALDI SUISSE – 75,7% coop – 75% Migros – 74,6%

Bäckereiketten

Steiner – 72,6% Bäckerei Nussbaumer – 72,4% Maier – 72%

Confiserien

Bachmann – 74,1% Honold – 73,9% Kägi Shops – 73,5%

Alle Branchengewinner

Doch wie sieht der Vergleich branchenübergreifend aus? Hier findest du alle Branchengewinner, gelistet nach Score:

OCHSNER SPORT | 79,2% | Sportgeschäfte MANOR | 78,2% | Warenhaus Kempinski | 78,1% | Hotelketten / -gruppen orellfüssli | 77,3% | Buchhandel helvetia | 76,9% | Versicherung Acer | 76,8% | Unterhaltungselektronik ZKB | 76,5% | Kantonalbanken ALDI SUISSE TOURS | 76,4% | Reiseveranstalter Sunrise | 76,2% | Telekommunikation schubiger möbel | 76,2% | Möbelhäuser DIE GRÜNEN PROFIS (EGP) | 76,1% | Gartencenter Tschümperlin |75,9% | Schuhhandel sympany | 75,9% | Autoversicherer Baloise | 75,8% | Lebensversicherer ALDI SUISSE | 75,7% | Lebensmittel-Detailhandel Centralschweizerische Kraftwerke | 75,7% | Elektrizitätsversorger Baufritz | 75,6% | Fertighäuser acrevis | 75,6% | Regionalbanken coop vitality | 75,6% | Apotheken - stationär BIKE WORLD | 75,4% | Velogeschäfte Hotelplan | 75,3% | Reisebüros SWICA | 75,2% | Krankenversicherer Allianz (Suisse) / ELVIA | 75,2% | Rechtsschutzversicherer Herzog | 75,1% | Küchenstudios art of work Personalberatung | 75,0% | Personaldienstleister

Wer die Resultate der Untersuchung auf weitere Erkenntnisse durchforsten mag, kann das hier tun.