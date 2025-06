Preisüberwacher verhandelt tiefere Gebühren für Zahlungen mit Karte

Das Parlament hatte in der abgelaufenen Sommersession mehr Transparenz bei Bargeldlos-Gebühren verlangt. Der Bundesrat hat nun den Auftrag, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Kleine Gewerbebetriebe, die bargeldlose Zahlungen annehmen, sollen für Preisverhandlungen und bei der Wahl von Angeboten Klarheit erhalten. (sda)

Ziel war es laut dem Preisüberwacher, die Gebührenbelastung für Transaktionen von Kleinbeträgen zu reduzieren, wie sie vor allem in kleinen Geschäften wie Kiosken, Bäckereien und kleinen Lebensmittelläden anfallen. Das sei mit der neuen Vereinbarung erreicht worden.

Schon in der Vergangenheit hatte der Preisüberwacher einvernehmliche Regelungen für tiefere Gebühren mit dem Unternehmen getroffen. Die Letzte lief Ende 2024 aus. Nun wurde eine neue Vereinbarung abgeschlossen, die bis zum 30. September 2027 gilt.

In der Schweiz ist das Finanzinstitut Worldline der dominierende Zahlungsabwickler (Acquirer). Es kümmert sich um die Bearbeitung und Übermittlung der Transaktionen und schreibt dem Konto des Händlers den entsprechenden Betrag gut. Für diese Dienstleistungen erhebt Worldline eine Gebühr.

Gemäss der Einschätzung des Preisüberwachers führt dies zu jährlichen Einsparungen von 10 bis 15 Millionen Franken bei den Schweizer Händlerinnen und Händlern, wie es im am Dienstag veröffentlichten Newsletter hiess. Profitieren würden insbesondere Geschäfte wie Bäckereien, Kioske und Restaurants.

Das Kleingewerbe muss in den nächsten Jahren weniger Gebühren für Bargeldlos-Zahlungen von Kundinnen und Kunden bezahlen. Der Preisüberwacher hat mit der Händlerbank eine neue Vereinbarung abgeschlossen.

Ein Gemälde "Ohne Titel' des afroamerikanischen Malers Jean-Michel Basquiat aus dem Jahr 1982 wurde im Mai 2017 für 110,5 Millionen Dollar bei Sotheby's in New York versteigert. Nie wurde bei einer Auktion mehr Geld für ein nach 1980 entstandenes Gemälde gezahlt.

Während der Nationalrat Mindestlöhne einschränken will, liefert Genf neue Zahlen. Im Kanton mit dem schweizweit höchsten Mindestlohn variieren die Folgen für den Arbeitsmarkt je nach Branche stark.

Immer mehr Kantone führen einen Mindestlohn ein. Doch wird auch der bürgerliche Widerstand dagegen immer konkreter. Am Dienstag sprach sich die Mehrheit des Nationalrats dafür aus, dass national verbindliche Gesamtarbeitsverträge kantonalen Mindestlöhnen vorgehen. In Genf und Neuenburg hätte das zur Folge, dass Angestellte in gewissen Branchen einige Franken pro Stunde weniger verdienen als bisher. Basel-Stadt, Jura und das Tessin, die ebenfalls einen Mindestlohn kennen, wären nicht betroffen. Der Aufschrei wegen des «Angriffs auf den Föderalismus» ertönte jedoch aus vielen Kantonen, ebenso wie aus dem linken Lager.