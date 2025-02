Das Gold wurde gemäss den Angaben in Italien aufgekauft. Dabei seien die italienischen Vorschriften für den Handel mit Edelmetallen und die abgaberechtlichen Bestimmungen umgangen worden. Zwischen 2016 und 2021 wurde das Gold von Kurieren in die Schweiz geschmuggelt.

Behörden haben einen millionenschweren Goldschmuggel von Italien in die Schweiz aufgedeckt und einen Schmugglerring zerschlagen. Einem 65-jährigen Italiener wird vorgeworfen, eine erhebliche Menge Goldes illegal in die Schweiz gebracht und verkauft zu haben.

Lauterbrunnen die Nummer 1 – diese Schweizer Gemeinden haben den höchsten Airbnb-Anteil

Online-Vermietungsplattformen wie Airbnb erfreuen sich auch in der Schweiz grosser Beliebtheit. Besonders in den touristischen Bergregionen wird ein erheblicher Teil der Wohnungen nicht mehr von Einheimischen, sondern von Feriengästen genutzt.

Immer höhere Mieten, kaum Leerwohnungen und gleichzeitig eine stetig wachsende Bevölkerung: Der Wohnungsmarkt in der Schweiz ist extrem angespannt. Zur sogenannten Wohnkrise tragen auch Buchungsplattformen wie Marktführer Airbnb bei – sie verknappen den Wohnraum und verteuern die Mieten weiter. Statt an die lokale Bevölkerung würden Wohnungen an Touristinnen und Touristen vermietet, so der Vorwurf.