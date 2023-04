UBS-GV gestartet: Zusammenführung von UBS und CS «bringt ein enormes Risiko mit sich»

Colm Kelleher

Colm Kelleher Bild: keystone

UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hat sich bemüht, an der Generalversammlung Zuversicht zu schüren mit Blick auf die anstehende Herkulesaufgabe, der Übernahme und dann der Integration der Credit Suisse. Er versicherte auch, dass die derzeit gestoppten Aktienrückkäufe so schnell wie möglich wieder starten sollen.

«Bei dieser Transaktion handelt es sich um den ersten Zusammenschluss von zwei weltweit systemrelevanten Banken. Die Ausführung ist alles andere als leicht und bringt ein enormes Risiko mit sich», sagte Kelleher laut Redetext am Mittwoch in Basel vor den Aktionären. Gleichzeitig sei es aber «auch ein Neubeginn für die kombinierte Bank und den gesamten Schweizer Finanzplatz, der auch grosse Chancen bietet».

Die Strategie der UBS sei klar und bleibe von der Akquisition der CS unberührt, sagte Kelleher weiter. Auch wenn die Integration jetzt ein wesentlicher Schwerpunkt für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung sei, bedeute sie nicht, dass andere Wachstumsinitiativen ruhen würden.

«Schnellstmöglich» wieder Aktienrückkäufe

Mit Ankündigung der Akquisition hat die UBS die derzeit laufenden Aktienrückkäufe ausgesetzt. Dies, obwohl die «neue» Bank - nach der Übernahme der CS - den Angaben zufolge weiterhin gut kapitalisiert sein wird. Man brauche noch etwas mehr Klarheit, hatte Finanzchefin Sarah Youngwood dazu gesagt.

Ein Teil von bereits zurückgekauften Aktien sollen für den Aktientausch eingesetzt werden, bestätigte Kelleher am Mittwoch frühere Angaben. Die UBS zahlt für 22.48 CS-Aktien 1 UBS-Aktie. Die Aktienrückkäufe seien derweil vorübergehend ausgesetzt, man versuche aber, sie «schnellstmöglich fortzuführen».

Daher wurde auch der Antrag über ein neues Aktienrückkaufprogramm 2023 auf der Traktandenliste der Generalversammlung belassen. Ausserdem stimmen die Aktionäre am Mittwoch über die Dividende ab, die weiter ausgeschüttet werden soll. Die Aktionäre sollen eine um 10 Prozent höhere Dividende von 0.55 US-Dollar erhalten.

«2022 war ein ausserordentliches schwieriges Jahr, geprägt von Tragödien und Unsicherheit», sagte Kelleher mit Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr. Der Krieg in der Ukraine habe grosses Leid verursacht, und ein Ende sei nicht absehbar. Hinzu kamen viele weitere Herausforderungen wie ein drastischer Inflationsanstieg, eine hohe Marktvolatilität und eine allgemeine Zunahme der geopolitischen Spannungen.

Vizeverwaltungsratspräsident Lukas Gähwiler

Lukas Gähwiler Bild: keystone

Die neue Mega-Bank aus UBS und Credit Suisse ist nach Ansicht von UBS-Vizeverwaltungsratspräsident Lukas Gähwiler nicht zu gross für die Schweiz. «Die kombinierte Bank ist zwar gross, aber man muss dies relativieren.»

Die beiden Schweizer Grossbanken hätten ihre Bilanzen in den vergangenen Jahren massiv reduziert, sagte Gähwiler am Mittwoch an der Generalversammlung in Basel. Im Jahr 2006, kurz vor Ausbruch der grossen Finanzkrise, habe die kombinierte Bilanzsumme der UBS und der CS dem siebenfachen des jährlichen Schweizer Bruttoinlandprodukts (BIP) entsprochen.

«Heute entspricht die kombinierte Bilanz noch dem zweifachen Bruttoinlandprodukt. Und wir wollen die Investmentbanking-Aktivitäten der CS weiter stark reduzieren», sagte Gähwiler weiter. Darüber hinaus seien die Kapital- und Liquiditätsanforderungen in den vergangenen 15 Jahren substanziell erhöht worden. Zudem sehe die Schweizer Regulierung heute progressive Kapitalanforderungen vor.

Entscheidender als die absolute Grösse sei das Geschäftsmodell beziehungsweise die Risiken in der Bilanz. «Wir als UBS haben unsere Lektion gelernt und unsere Investmentbank massiv verkleinert. In der neuen, kombinierten Bank soll die Investmentbank noch einen Viertel der risikogewichteten Aktiven ausmachen und im Dienste des globalen Wealth Managements und der Schweizer Universalbank stehen», sagte Gähwiler.

Auf viele Fragen noch keine Antwort

«Auf viele Fragen haben wir heute auch noch keine Antwort», sagte Gähwiler weiter. Denn man habe am Wochenende, als die Übernahme der CS durch die UBS vom Bund orchestriert worden war, nur 48 Stunden Zeit für einen vertieften Blick in die CS-Bücher gehabt (Due Diligence).

Für Spekulationen über die Arbeitsplätze sei es ganz einfach zu früh. «Es müssen zunächst beide Banken weitergeführt und in den kommenden Jahren integriert werden. Dies ist eine Herkulesaufgabe, die kurzfristig eher mehr als weniger Leute benötigt. Mittelfristig ist klar, dass wir verschiedene Optionen abwägen müssen. Und langfristig ist auch klar, dass Synergien anfallen werden», sagte Gähwiler, der selber von 1990 und 2009 bei der Credit Suisse gearbeitet hatte.

Die CS habe zwar stabilisiert werden können, aber die Unsicherheit bis zum Abschluss der Transaktion seien gross. Man wolle diese deshalb möglichst rasch abschliessen. «Dies wird im besten Fall ein paar Wochen - wahrscheinlich aber wenige Monate dauern. Dafür braucht es nun auch etwas Ruhe. Manch gut gemeinter Vorschlag, was alles noch getan werden könnte, führt eher zu unnötiger Verunsicherung», sagte Gähwiler.

Alle Optionen auf dem Tisch

Erst nach Abschluss der Transaktion würden strategische Entscheide gefällt. «Es sind grundsätzlich alle Optionen auf dem Tisch. Wir wollen uns alles genau anschauen, bevor wir entscheiden», sagte Gähwiler.

Die Marke Credit Suisse werde in der Schweiz auf absehbare Zeit bestehen bleiben. Das Schweizer Geschäft sei solide und habe eine starke Kundenbasis. «Wir sehen darin viel Potenzial», sagte Gähwiler.

Auch in der Schweiz sei die gemeinsame Grossbank nicht zu gross. «Es gibt in der Schweiz mit rund 250 Banken ausreichend Wettbewerb», sagte Gähwiler. Die Marktanteile der beiden Grossbanken seien seit 2003 deutlich zurückgegangen.

Bei den Bankbeziehungen spiele sie zwar eine wichtige, aber keine dominierende Rolle. «Und bei den Bankfilialen verzeichnet die Raiffeisen-Gruppe rund doppelt so viele Filialen wie UBS und CS zusammen», sagte Gähwiler.

Konzernchef Ralph Hamers

Ralph Hamers Bild: keystone

Der Zusammenschluss der UBS mit der Credit Suisse wird nach Ansicht von UBS-Noch-Konzernchef Ralph Hamers eine grosse Herausforderung. Aber bei der UBS könne man mit Veränderungen gut umgehen.

Die am 19. März vom Bund orchestrierte CS-Rettung durch die UBS sei ein Paukenschlag gewesen, sagte Hamers am Mittwoch an der Generalversammlung in Basel laut Redetext. Der Verwaltungsrat habe angesichts der neuen Prioritäten wegen der Übernahme der Credit Suisse ein anderes Führungsprofil an der Spitze der Bank gesucht.

«Ich habe - wie Sie wissen - im Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder, im Interesse der Schweiz und ihrem Finanzsektor meinen Rücktritt angeboten», sagte Hamers in der St. Jakobshalle. Die erfolgreiche Integration der CS sei die wichtigste Aufgabe der UBS. «Ich bin zuversichtlich, dass der neue CEO Sergio Ermotti mit seinem Leistungsausweis und seiner Erfahrung die Bank sicher durch diese nächste Phase führen wird.»

Ermotti wird unmittelbar nach der Generalversammlung sein Amt als CEO antreten. Er war vom Verwaltungsrat vor einer Woche überraschend zum neuen Konzernchef ernannt worden. Der bald 63-jährige Tessiner hatte die grösste Schweizer Bank bereits von 2011 bis 2020 als CEO geleitet. Seinen Posten als Swiss-Re-Präsident, den er nach seinem Rückzug aus dem operativen Bankengeschäft angenommen hatte, hängt er damit wieder an den Nagel.

Hamers: Übernahme bringt grosse Chancen

Die Übernahme der CS bringe grosse Chancen, sagte der scheidende Hamers: Es entstehe eine Bank mit verwalteten Vermögen von insgesamt 5 Billionen Dollar. Die Position der UBS als weltweit führender Vermögensverwalter werde gestärkt. Das gleiche gelte für die Vermögensverwaltung für institutionelle Anleger (Asset Management), das kombiniert Vermögen von 1,5 Billionen Dollar verwalten werde.«Dazu kommen die beiden Schweizer Banken. Also: Die Übernahme bringt noch mehr Kundengelder, noch mehr Mitarbeitende, noch mehr Kundinnen und Kunden - und damit auch mehr Verantwortung», sagte Hamers. «Ich bin mir sicher: Die UBS wird mit dieser Verantwortung sorgsam umgehen.»

Kein Grund für Restrukturierung

Hamers zog auch Bilanz seiner Amtszeit: «Wenn ich zurückblicke auf meine Ankunft im Jahr 2020, dann sah ich keinen Grund, alles neu zu bauen. Es brauchte keine Restrukturierung, aber eine Transformation.» Deshalb habe er einen Entwicklungsprozess eingeleitet, um die Bank agiler und einfacher zu machen. «Denn eine Bank muss fit bleiben, um im internationalen Geschäft bestehen zu können. Und flexibel sein, weil die Herausforderungen sich schnell ändern.»

Damit spricht Hamers nicht zuletzt sich selber an: Denn die plötzlich geänderten Herausforderungen mit der Übernahme der CS haben ihm den Job als UBS-Chef gekostet, obwohl auch er gerne die neue Superbank geleitet hätte.

(aeg/sda/awp)