Auf diese Hypotheken setzen Hausbesitzende in der Schweiz

Herr und Frau Schweizer planen bei der Finanzierung der eigenen vier Wände längerfristig und wollen wissen, woran sie dabei sind. Fast vier Fünftel bevorzugen daher Festhypotheken mit einer Laufzeit von zehn Jahren und länger.

Die beliebteste Hypothek sei die zehnjährige Festhypothek, schreibt Moneypark in einer am Montag veröffentlichten Studie. Dafür hat der Vergleichsdienst mehr als 18'000 Hypothekartranchen analysiert. Demnach wurden insgesamt 79 Prozent des vermittelten Hypothekarvolumens auf zehn Jahre oder länger abgeschlossen. 55 Prozent des vermittelten Volumens entfallen dabei auf zehnjährige und der Rest auf noch längere Festhypotheken. Vor zehn Jahren sei noch die fünfjährige Festhypothek die erste Wahl gewesen.

Als Gründe nennt Moneypark den Einfluss der professionellen Vermittler. Dieses Segment habe neuen Anbietern wie Versicherungen und Pensionskassen Zugang zum Hypothekarmarkt verschafft, was den Hypothekarnehmern erlaube, Laufzeiten und Preise zu vergleichen.

Zudem seien die Zinsdifferenzen zwischen den Laufzeiten äusserst gering und die zehnjährige Laufzeit sei inzwischen auch «rekordgünstig» zu haben. 2020 wurde laut Studie das für zehn Jahre vermittelte Hypothekarvolumen zu einem Zins von durchschnittlich 0.92 Prozent abgeschlossen.

Alter und Einkommen wichtig

Aber auch das Alter und die Einkommensverhältnisse der Hypothekarnehmer beeinflussten die Wahl des Produkts. Unter 30-Jährige setzten zu 70 auf die zehnjährige Laufzeit. Auch Hypothekarnehmer mit hohem Einkommen hielten häufiger Festhypotheken von über zehn Jahren. Zudem wiesen sie auch den höchsten Anteil an Geldmarkthypotheken auf.

Dagegen bevorzugten geringer Verdienende kürzere Laufzeiten: «Je tiefer das Einkommen, desto kürzer ist die Laufzeit der Festhypotheken und desto kleiner der Geldmarktanteil», hält Moneypark fest.

Häuser würden zu 81 Prozent mit Hypotheken von zehn Jahren oder länger finanziert und Wohnungen zu 77 Prozent. Teure Immobilien würden mit mehreren Tranchen finanziert. Dabei komme neben einer Festhypothek häufig noch eine Geldmarkthypothek oder eine kurz- bis mittelfristige Festhypothek dazu.

Grosse Unterschiede nach Landesteilen

2020 wählten in der Westschweiz 86 Prozent eine Laufzeit von zehn Jahren und mehr. In der Deutschschweiz sind es nur 51 Prozent. Dabei seien die Laufzeiten in der Region Zürich, wo rund 30 Prozent für maximal neun Jahre fixiert werden, am kürzesten. Am Genfersee, wo fast ein Drittel für 11 Jahre und länger abgeschlossen werde, sind sie dagegen am längsten. (sda/awp)

