Manor zieht ins Jelmoli-Haus an Zürcher Bahnhofstrasse

Das teilte die Hausbesitzerin Swiss Prime Site am Dienstag mit. Die Übergabe der Mietfläche ist demnach für 2027 geplant. Manor will nach eigenen Angaben einen mehrstöckigen Flagship-Store einrichten.

Die Warenhauskette Manor kehrt in die Zürcher Innenstadt zurück. Sie zieht ins Gebäude ein, in dem noch bis Ende 2024 Jelmoli untergebracht ist.

Viktor Orbán zu Besuch in Moskau und China: «Russen sind entschlossener»

Er selbst wähnt sich auf einer «Friedensmission», muss jedoch harte Kritik einstecken: Nach seinem Besuch bei Putin in Moskau erklärt sich Ungarns Regierungschef Viktor Orbán.

Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán hat vor einer weiteren Eskalation der Kämpfe in der Ukraine gewarnt. «Glauben Sie mir: Die nächsten zwei, drei Monate werden viel brutaler sein als wir denken», sagte Orbán in einem Interview mit der «Bild» und anderen Axel-Springer-Medien in Budapest. «Es gibt mehr Waffen und die Russen sind entschlossener. Die Energie der Konfrontation, die Zahl der Toten, die Zahl der Opfer wird also brutaler sein als in den vergangenen sieben Monaten.»