Gewerkschaften fordern 4 Prozent mehr Lohn

Es sei darum inakzeptabel, dass die Arbeitgebenden die Produktivitätsgewinne für sich behielten, so Travail Suisse. Die Voraussetzungen für Lohnerhöhungen seien gut. Die Wirtschaft erhole sich, und der Preisdruck auf die Unternehmen nehme ab. Travail Suisse und seine Verbände fordern darum bis zu 4 Prozent mehr Lohn in verschiedenen Branchen. (saw/sda)

Trotz wirtschaftlicher Erholung und steigender Produktivität sänken die Reallöhne seit drei Jahren in Folge. Sie befänden sich heute auf dem Niveau von 2014. Doch Arbeitnehmende seien neben der allgemeinen Teuerung mit zusätzlich stetig wachsenden Lebenshaltungskosten wie Krankenkassenprämien konfrontiert.

Die Kaufkraft der Arbeitnehmenden sei wegen der historisch schwachen Lohnentwicklung massiv geschwächt, teilte Travail Suisse am Montag mit.

Der Arbeitnehmer-Dachverband Travail Suisse fordert für das kommende Jahr deutliche Lohnerhöhungen von bis zu 4 Prozent. Damit solle die Kaufkraftkrise überwunden werden. Denn steigende Lebenshaltungskosten belasteten die Arbeitnehmenden, so der Verband.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Trotz erneutem Regen in Brienz: Provisorisches Gerinne hält Mühlebach in Schach

Kamala Harris fordert Waffenruhe in Gaza und Geiseldeal + Hamas lehnt Vorschläge weiter ab

Ich habe ChatGPT gefragt, wohin ich in die Ferien soll – und wurde positiv überrascht

Schweiz vs. Ausland – welche Dinge sind wo besser?

Bayern will Goretzka loswerden – der will bleiben +++ PSG holt Doué für 50 Mio. Euro

«Das kann nur die Schweiz»: Was Kamala Harris an unserem Land begeistert

Auto mit Schweizer Nummernschild fährt in Marokko wahllos Menschen um

Höhere Mehrwertsteuern: Was mit der 13. AHV-Rente auf unser Portemonnaie zukommt

Die 13. AHV-Rente soll über zusätzliche Mehrwertsteuern finanziert werden. Das schlägt der Bundesrat vor. Eine Schätzung zeigt, wie viel das den Durchschnittshaushalt kosten würde.

Es geht um 5 Milliarden Franken pro Jahr: Für die Finanzierung der 13. AHV-Rente will der Bundesrat allein auf eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zurückgreifen. Das hat Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider am Mittwoch bekannt gegeben. Ein wichtiges Argument des Bundesrats: Mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer leisten auch Rentnerinnen und Rentner einen Beitrag an die zusätzliche, vom Volk im März beschlossene Rente.