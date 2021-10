Migros bringt veganes hartgekochtes Ei auf den Markt

Die Migros verkauft ab November eine Weltneuheit: das erste vegane hartgekochte Ei. Mit Details hält sich die Firma noch bedeckt.

Bild: sda

Die Migros bringt ein besonderes Produkt in die Verkaufsregale: Es ist vegan und hat die Optik eines hartgekochten Hühnereis. Ab dem 2. November soll das Ei aus pflanzlichen Inhaltstoffen demnach in der Schweiz verkauft werden. Zunächst ausschliesslich in den Filialen der Migros-Genossenschaften Zürich, Basel, Luzern und Genf.

Die Migros-Tochter Elsa stellt das Produkt in der Schweiz her. Ein Team um eine Ernährungsberaterin aus der Migros-Branche soll einige Jahre lang an dem Produkt getüftelt haben. Weitere Details, etwa zu den Inhaltsstoffen, gibt das Unternehmen auch nicht heraus. Erst Ende Oktober soll das vegane Ei den Medien vorgestellt werden – bei der Veranstaltung gibt es auch Kochtipps.

Auch andere Firmen bieten veganen Ei-Ersatz

Das vegane harte Ei wird aber schon jetzt als Weltneuheit angepriesen. Andere Ei-Ersatzprodukte gibt es bereits – etwa Ei-Ersatz in Pulverform zum Backen. Oder das flüssige vegane Ei «Evo», das in der Pfanne zu Rührei beziehungsweise Omelette wird. Es wurde von einem indischen Start-up entwickelt. Unter dem Namen «Le Papondu» arbeiten zudem zwei Französinnen derzeit ebenfalls an einem veganen Ei, das wie ein normales Hühnerei aussehen und verwendetet werden soll.

(cch,t-online )