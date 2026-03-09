Das Papeterie-Fachgeschäft Office World schliesst seine Läden (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Office World schliesst alle Filialen und entlässt 45 Personen

Bis Frühjahr 2027 ist Schluss mit dem stationären Handel bei Office World.

Maurizio Minetti Folge mir

Beim Bürobedarf-Händler Office World geht der Abbau weiter: Die Gruppe konzentriere sich im Verkauf an kleinere Endkunden auf das wachsende Online-Angebot ihrer Plattform Officeworld.ch, heisst es in einer Mitteilung. Sie stellt deshalb bis im Frühjahr 2027 den stationären Verkauf etappenweise ein. Davon betroffen sind 45 Vollzeitstellen in zehn Filialen.

Die Mitarbeitenden in den betroffenen zehn Filialen sind am Montag informiert worden. «Es ist eine bittere Wahrheit: Doch längerfristig weisen die Ausgaben und Einnahmen in unserem stationären Geschäft schlicht kein gesundes Verhältnis mehr auf. Das hat bedauerliche Konsequenzen», sagt Dominik Engeler, der Leiter des Filialgeschäfts von Office World. Die Menschen kauften auch Büroartikel immer öfter im Internet ein und gingen weniger in den Laden, so Engeler.

Gleichzeitig will die Office-World-Gruppe nach eigenen Angaben mit ihren weiteren Firmen das Geschäft als Vollservice-Anbieter für Büroartikel und -dienstleistungen in der Schweiz mit dem Sortiment von rund 60'000 Artikeln verstärken.

Diese zehn verbliebenen Filialen schliessen bis ins Frühjahr 2027 etappenweise:

Ende Juni 2026: St. Gallen

Ende September 2026: Regensdorf ZH

Ende Oktober 2026: Pratteln BL und Zürich Glattzentrum

Ende Dezember 2026: Lausanne VD

Ende Februar 2027: Basel Dreispitz, Luzern, Steinhausen ZG, Zürich Altstetten

Ende April 2027: Genf

Ende Januar und Februar 2026 hatten bereits die Filialen in Sursee, Bern und Winterthur ihre Türen geschlossen. (aargauerzeitung.ch)