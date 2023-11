US-Ski-Riese kauft Walliser Skigebiet: Vail Resorts steigt in Crans-Montana ein

Vail Resorts hat zum zweiten Mal zugeschlagen: Der US-amerikanische Wintersportriese übernimmt das Skigebiet von Crans-Montana im Walllis. Das Gebiet von Crans-Montana reicht von 1500 bis 2900 m ü. M. und zählt rund 140 Pistenkilometer. Die Amerikaner betreiben seit 2022 das Skigebiet in Andermatt.

In Crans-Montana finden auch Weltcup-Skirennen statt. Bild: keystone

Vail Resorts übernimmt laut Mitteilung 84 Prozent der Eigentumsanteile an Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA, welche alle Lifte des Skigebiets und die dazugehörigen Bergbetriebe, einschliesslich vier Einzelhandels- und Mietstationen betreibt. Zusätzlich erwirbt das Unternehmen 80 Prozent der SportLife AG, welche die Skischulen im Resort führt. Und Vail Resorts übernimmt auch vollständig 11 Restaurants, die sich auf und um den Berg befinden.

Vail Resorts betreibt in den USA, Kanada und Australien insgesamt 40 Skiresorts. Zum Portfolio gehören unter anderem berühmte Skigebiete wie Vail und Bever Creek in Colorado, Park City in Utah sowie eine Mehrheitsbeteiligung an Whistler Mountain in Kanada. 2022 hatte sich Vail Resorts im Skigebiet in Andermatt eingekauft. Es war seine erste Destination in Europa.

(red)