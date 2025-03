Erreger für Lungenentzündung verzeichnet nach Coronapause neue Rekordzahlen

Mit den Corona-Massnahmen waren die Bakterien verschwunden und so lange weggeblieben, dass Forscher rätselten, ob sie überhaupt wiederkommen. Erst nach drei Jahren kehrten sie zurück, und dies offenbar in voller Wucht. «Die Anzahl an Mykoplasmen-Fällen war wirklich historisch», sagte Studienleiter Patrick Meyer Sauteur vom Universitäts-Kinderspital Zürich zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Bürgerliches Komitee kämpft gegen «radikalen Parkplatzabbau» in Zürich

Ein überparteiliches bürgerliches Komitee hat am Dienstagmittag die städtische Initiative «Ja zum fairen Parkplatz-Kompromiss» mit 4808 Unterschriften eingereicht. Es warnt vor einem «radikalen Parkplatzabbau» in der Stadt Zürich und will mit der Initiative «über 10'000 Parkplätze» in der Stadt retten. Von den eingereichten Unterschriften müssen mindestens 3000 gültig sein, damit die Initiative zustande kommt.