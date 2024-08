Mariä Himmelfahrt 2024: Ursprung und Bedeutung des Feiertags

Was hat es sich eigentlich mit dem «ä» auf sich? Jesus Mutter heisst doch Maria? Die Erklärung ist kurz: Das «ä» in «Mariä» steht für den lateinischen Genitiv von Maria.

Mariä Himmelfahrt in der Kathedrale in Chur. Bild: keystone

Mariä Himmelfahrt ist ein regionaler Feiertag. Nur in einzelnen Kantonen bleiben die Betriebe und Geschäfte zu. Konkret sind es die Kantone: Appenzell-Innerrhoden, Jura, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Tessin, Uri, Wallis und Zug. In den übrigen Kantonen der Schweiz ist der 15. August 2024 ein gewöhnlicher Werktag.

Mariä Himmelfahrt besagt die seit Jahrhunderten in der katholischen Kirche die Ansicht, dass Maria nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist. Bild: KEYSTONE

In der Bibel wird ihre Aufnahme in den Himmel nicht erwähnt. Ohnehin weiss man aus den Evangelien nicht viel über die «Mutter Gottes» – obwohl sie zu einer der wichtigsten Figuren des Christentums zählt.

Am 15. August gedenkt die katholische Kirche an die Aufnahme von Maria in den Himmel. Mindestens seit dem 5. Jahrhundert wird Mariä Himmelfahrt zelebriert.

Mariä Himmelfahrt fällt auf in diesem Jahr auf einen Donnerstag, den 15. August. Was es mit dem Tag auf sich hat.

