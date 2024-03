Bild: Shutterstock

Neues Genfer Institut will Quantencomputer für das Gemeinwohl

Ein neues Institut in Genf will Quantencomputer für alle zugänglich machen. Das Open Quantum Institute (OQI) der Stiftung «Gesda» wurde am Dienstag am Europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf eingeweiht.

Die Technologie der Quantencomputer steckt noch in den Kinderschuhen, und es ist unklar, welche Anwendungen in der Praxis sie künftig haben wird.

Das Open Quantum Institute soll nun Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt zusammenbringen, die dabei helfen sollen, künftige Anwendungen dieser aufstrebenden Technologie zu identifizieren, wie die Stiftung Geneva Science and Diplomacy Anticipator (Gesda) am Dienstag mitteilte. Es gehe darum, Quantencomputer für das Gemeinwohl einzusetzen.

Das OQI wird laut Gesda vor allem nach Anwendungen der Technologie suchen, die die Welt der Umsetzung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung näher bringen können. Quantencomputersimulationen und -berechnungen könnten demnach dabei helfen, den Klimawandel oder Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen.

In einem ersten Schritt ist nun eine auf drei Jahre angesetzte Pilotphase des OQI eröffnet. Mehr als 180 Experten und 40 Partnerorganisationen aus dem öffentlichen und privaten Sektor und 20 Ländern nahmen laut Mitteilung an der Einweihung des Instituts teil. Am von der Gesda konzipierten Institut ist neben dem Cern auch die Grossbank UBS beteiligt. (sda)