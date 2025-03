ADHS und Demenz hängen laut einer Studie zusammen

Dabei stellten sie fest: In bestimmten Hirnregionen war der Eisengehalt bei ADHS-Betroffenen deutlich erhöht. Ausserdem fanden sie im Blut dieser Personen höhere Werte eines speziellen Eiweissstoffes – des sogenannten Neurofilament-Leichtkettenproteins (NfL). Beide Marker – Eisen und NfL – gelten als frühe Anzeichen für Alzheimer. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift «Psychiatry and Clinical Neurosciences» veröffentlicht.

Mysteriöse Licht-Spirale am Schweizer Himmel – das könnte dahinterstecken

Ein seltenes Phänomen am Nachthimmel sorgt für Furore: Was war da los am späten Dienstagabend über der Schweiz und dem angrenzenden Europa? Erste Erklärungsversuche reichen bis in die USA.

Auf einmal war da am Himmel über der Schweiz ein hellblaues S zu sehen, das sich spiralförmig drehte. Doch so schnell es um etwa 21 Uhr aufgetaucht war, war es auch schon wieder verschwunden.