Wo die Müllers, Meiers und Hoxhas wohnen – die grosse Nachnamen-Übersicht der Schweiz

In welchen Schweizer Gemeinden kommt dein Nachname eigentlich am häufigsten vor? Und in wie vielen mindestens dreimal? In unserem interaktiven Tool findest du eine Antwort auf diese Fragen.

Das Bundesamt für Statistik hat kürzlich die Daten für alle in der Schweiz vorkommenden Nachnamen aktualisiert. Die Namensvielfalt in der Schweiz ist enorm, insgesamt gibt es über eine halbe Million verschiedene Nachnamen, wobei unterschiedliche Schreibweisen separat gezählt werden. 180'000 Nachnamen kommen in einer Gemeinde mindestens dreimal vor. Kommt ein Name weniger häufig vor, wird dieser vom Bundesamt für Statistik aus Datenschutzgründen nicht publiziert.

Aber in welchen Gemeinden kommt dein Nachname mindestens dreimal vor und wo macht er den grössten Anteil der Einwohnenden aus? Finde es in unserer interaktiven Grafik heraus:

So häufig ist dein Nachname

Wo gibt es deinen Nachnamen sonst noch? Nachnamen, die weniger als drei Mal in einer Gemeinde vorkommen, werden aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt.

Die 25 häufigsten Namen

Hier übrigens noch die 25 häufigsten Nachnamen der Schweiz.

Verteilung einiger der häufigsten Nachnamen

Wir haben einige der häufigsten Nachnamen hier noch ausgewählt und auf der Schweizer Karte dargestellt:

Müller Der häufigste Nachname der Schweiz. Bild: watson.ch

Meier Hotspots im Mittelland. Bild: watson.ch

Gerber Gerber gibt's besonders viele im Emmental. Bild: watson.ch

Die Topnamen pro Gemeinde: Bist du in den Top 5? Das sind die häufigsten Namen in deiner Gemeinde

Da Silva Da Silvas sind vor allem in der Romandie und am Zürichsee sowie im Bündnerland zuhause. Bild: watson.ch

Baumann Die Baumanns haben sich aus Uri verbreitet. Bild: watson.ch

Zimmermann Zimmermann heissen in Visperterminen 15 Prozent der Einwohner. Bild: watson.ch