Das sind die 5 häufigsten Namen in deiner Gemeinde

Du kennst sicher auch einen Müller, Meier oder Schmid. In rund der Hälfte der Schweizer Ortschaften gehören diese Namen zu den fünf meist verbreitetsten. Aber welcher Name ist an deinem Ort der häufigste? Die grosse Übersicht.

Jedes Dorf hat seine typischen Namen. Arnold in Bürglen. Gisler in Schattdorf. Camenzind in Gersau. Oder Betschart, Gwerder und Schelbert im Muotathal. Aber welcher Nachname dominiert an deinem Wohnort? Und wie viele hören dort wirklich auf diesen Namen?

Das Bundesamt für Statistik hat kürzlich die Daten für die Nachnamen aktualisiert. Die Namensvielfalt in der Schweiz ist enorm, insgesamt gibt es über eine halbe Million verschiedene Nachnamen, wobei verschiedene Schreibweisen separat gezählt werden. 180'000 Nachnamen kommen dabei in einer Gemeinde mindestens dreimal vor.

Der häufigste Nachname in der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz ist Müller, gefolgt von Meier und Schmid. Mit 53'170 Personen machen die Müllers jedoch nur 0,6 Prozent der gesamten Bevölkerung der Schweiz (8,96 Millionen) aus (Meier: 32'657 Personen, Schmid: 30'332 Personen).

Damit ist Müller auch der häufigste Nachname in der Deutschschweiz (49'137 Personen). Der häufigste Nachname in der Romandie ist da Silva (10'287 Personen). In der italienischsprachigen Schweiz ist es Bernasconi (2250 Personen) und in der rätoromanischen Schweiz Caduff (230 Personen).

In diesen Orten hat der grösste Anteil den gleichen Nachnamen*:

Rebévelier BE: Amstutz (79,41%) Simplon VS: Arnold (38,08%) Riemenstalden SZ: Betschart (36,90%) Staldenried VS: Abgottspon (31,98%) Bosco/Gurin TI: Tomamichel (30,19%) Innerthal SZ: Mächler (29,89%) Cerentino TI: Beroggi (28,95%) Ferden VS: Werlen (28,85%) Ederswiler JU: Spies (25,64%) Ausserberg VS: Schmid (25,12%)

* Mindestens 10 Personen mit dem gleichen Namen

Eine grosse Namensvielfalt weist im Gegensatz dazu Chêne-Bougeries auf. Im Genfer Ort mit knapp 14'000 Einwohnern ist Martin der häufigste Nachname. Er kommt aber nur 30-mal vor, was 0,22 Prozent entspricht.

Woher kommen die Schweizer Familiennamen?

Du willst lieber wissen, woher dein Familienname ursprünglich stammt? Dann gib ihn hier in unser Tool ein:

Woher stammt dein Familienname? vor 1800 1801 - 1900 1901 - 1962 Name Gemeinde Namen nicht gefunden Gemeinde nicht gefunden

Wie häufig ist dein Vorname?

Du willst lieber deinen Vornamen checken? Schau hier, wie beliebt dein Name in der Schweiz ist:

Vergleiche die Beliebtheit der Vornamen in der Schweiz Anzahl Vornamen pro Jahrgang der lebenden Bevölkerung (Stand: 31.12.2023) Maximal 4 Namen erlaubt. Bitte reduziere die Anzahl. Berücksichtigt wurden die Vornamen der ständigen Wohnbevölkerung am 31. Dezember 2023. Solche, die schweizweit weniger als dreimal vorkommen, wurden aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt. Grafik: watson • Quelle: Bundesamt für Statistik