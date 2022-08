Ärger mit Nudisten in Andelfingen ZH – junge Frauen berichten von sexueller Belästigung

Andelfingen ZH hat offenbar ein Problem mit den Nudisten an der Thur. Frauen berichten von sexueller Belästigung.

Worum geht es?

In Andelfingen ZH sind an der Thur zahlreiche Nudisten anzutreffen. Über den ganzen Flussabschnitt verteilt, breitet sich die FKK-Community aus – darunter besonders viele Männer. Anwohner und Besucher stören sich an gewissen Verhalten einiger Männer und wurden laut Berichten sogar belästigt.

Die Thur in Andelfingen ist ein beliebter Badeort. Bild: keystone

Was ist passiert?

Zwei junge Frauen, die oft mit ihren Pferden am Thur-Ufer ausreiten, beklagen sich gegenüber «20 Minuten» über eine «mittlerweile unerträglich» Situation.

Die Frauen beklagen, dass die nackten Männer am Fluss jeweils aufstehen und sich den Frauen präsentieren würden, wenn sie vorbeireiten. «Wir werden angeglotzt, sexuell belästigt und es fallen haufenweise dumme Sprüche.», sagten sie.

Die beiden Reiterinnen trauen sich mittlerweile nicht mehr ohne Hund oder einer weiteren Begleitung an den Fluss. Sie hätten sich bei der Polizei bereits beschwert, aber seien nicht ernst genommen worden.

Auch weitere Personen berichten vom nackten Wahnsinn an der Thur.

«Die Männer werden immer dreister. Muss zuerst immer etwas passieren, damit etwas unternommen wird?»

Was sind die Reaktionen?

Anwohner von Andelfingen äussern ihren Ärger: «Sie breiten sich auf der ganzen Uferbank aus und betrachten den Ort als ihre persönliche Spielwiese». Der Fluss sei für viele Familien ein beliebter Badeort, er lasse aber nun seine Kinder nicht mehr alleine an den Fluss.

Die Gemeinde Andelfingen tauscht sich regelmässig mit dem Kanton zum Thema aus, meint Hansruedi Jucker, Gemeindepräsident von Andelfingen. Ein Verbot sei aus rechtlicher Sicht nicht in Absicht, da FKK am Thurufer erlaubt ist, sagt Jucker. Bei Belästigungen müsse die Person direkt bei Kantonspolizei Anzeige erstatten. Hanruedi Jucker meint:

«Sollte eine Häufigkeit berechtigter Anzeigen festzustellen sein, würde die Kapo vermehrt Kontrollen durchführen. Und wenn die Gründe zu einer Anzeige berechtigen, werden sie auch entsprechende Bussen aussprechen.»

Es wird keine Statistik zu solchen Vorfällen geführt, schreibt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von «20 Minuten». Im Kanton Zürich sowie auch in Andelfingen bestehe kein Verbot gegen das Nacktbaden.

Ein Nudisten-Paar aus Andelfingen hat Verständnis für die Sorge. Erst seit zwei Jahren sei es gehäuft zu Problemen gekommen. «Die Leute kommen hierher, vergnügen sich in den Gebüschen und präsentieren sich ungeniert», so der Mann. Seine Frau ginge nicht mehr alleine an den Fluss. Auch zwischen den Nudisten kommt es zu mehr Auseinandersetzungen. Der Mann erklärt: «Wir wollen einfach in Ruhe baden und uns sonnen. Den anderen geht es vor allem darum, andere Leute intim kennenzulernen.»

(lab)