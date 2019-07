Schweiz

Zürich

5 Dinge, die du über die Critical Mass wissen musst



Am letzten Freitag im Monat erobern in 300 Städten weltweit Velofahrer die Strasse zurück. So auch in Zürich, wo die Stadtpolizei nicht nur Freude an der Veranstaltung hat.

Am heutigen Freitagabend um 18:45 versammeln sich wieder etliche begeisterte Velofahrer am Bürkliplatz in Zürich zu einer gemeinsamen Rundfahrt durch die Stadt. Die Bewegung nennt sich Critical Mass (CM) und ist ist keineswegs ein neuer Zürcher Szeni-Event – folgendes musst du darüber wissen:

Um was geht es?

Jeden letzten Freitag im Monat findet die Critical Mass in Zürich statt. Was vor circa 20 Jahren mit ein paar Dutzend Teilnehmern begann, hat mittlerweile eine beachtliche Grösse erreicht. An der Veranstaltung im Juni 2019 waren es einige Hundert Velofahrerinnen und Velofahrer.

Wie der Name vermuten lässt, ist die Teilnehmerzahl durchaus wichtig: Die Idee hinter der Bewegung ist nämlich, dass sich eine grosse Anzahl Leute – also eine kritische Masse – an einem Ort trifft und gemeinsam mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt.

Es geht natürlich nicht darum, lediglich eine gute Zeit auf dem Velo zu haben und ein wenig Sightseeing zu machen. Die Teilnehmerzahl soll so hoch sein, dass dem motorisierten Verkehr auf Augenhöhe begegnet werden kann – es steckt demnach eine klare Message dahinter:

«Wir blockieren nicht den Verkehr — wir sind der Verkehr!» criticalmass

Gemäss der Webseite des Zürcher Ablegers der Critical Mass ist ein solcher Anlass deshalb notwendig, weil Fahrradfahrer sich im Strassenverkehr täglich grossen Gefahren aussetzen und «als minderwertige Verkehrsteilnehmer marginalisiert» werden.

Die Ur-Critical-Mass fand 1992 in San Francisco (CA) statt, als einige Velofahrerinnen und Velofahrer gemeinsam die Strassen eroberten. Heute – 27 Jahre später – finden solche monatlichen Rundfahrten unter dem Titel Critical Mass in gut 300 Städten weltweit statt.

Ist das nicht einfach eine normale Demo?

Auf der offiziellen Zürcher Homepage distanziert man sich klar davon, dass es sich um eine Demonstration handelt. Das erhöhte Verkehrsaufkommen der Velos soll zwar Aufmerksamkeit erregen, ist jedoch eher mit einem Flash-Mob zu vergleichen: Es gibt keine Verantwortlichen, kein zentrales Organisationskomitee im Hintergrund, keine festgelegte Route und die Strassen werden nicht absichtlich blockiert.

Auf den Velozug aufmerksam gemacht wird über verschiedene Kanäle – beispielsweise Social Media, Plakate oder Mundpropaganda.

Wenn genügend Personen am vereinbarten Treffpunkt auftauchen und somit die kritische Masse erreicht ist, geht die Fahrt los. Die Route diktiert der vorderste Velofahrer. Je nach Grösse und Route kann es jedoch zu Verkehrsblockaden kommen.

Wo finden solche «CM» statt?

Nun, es handelt sich um eine globale Angelegenheit – die Critical Mass findet in grossen und kleinen Städten auf der ganzen Welt statt. Dazu zählen etwa New York, Barcelona, Berlin, Wien, Oslo, Lausanne und viele mehr. Die Philosophie und der Termin – der letzte Freitag im Monat – ist überall gleich.

In Zürich gab es in diesem Jahr einen Zuwachs an Teilnehmern. Während 2018 oftmals lediglich einige Dutzend Personen anwesend waren, sind es mittlerweile einige Hundert. Auch heute Abend rechnet man mit einer beachtlichen Anzahl Teilnehmern.

Wenn einige Hundert Velofahrer durch die Stadt cruisen, braucht es bestimmt auch irgendwelche Vorgaben ...

Gibt es Regeln?

Wenn um 18.45 Uhr die Menschen langsam am Bürkliplatz eintreffen, wird meist eine halbe Stunde gewartet – dann sollten alle Teilnehmer vor Ort sein. Bevor es jedoch losgeht, werden die Regeln kommuniziert:

Der Velozug fährt geschlossen: Bei einem Rotlicht halten mit dem Vordersten alle an und bei Grün fahren alle weiter. Wenn jedoch die Ampel dann auf Rot wechselt, fährt der Zug geschlossen weiter.

Korken: Seitenstrassen werden jeweils durch einige Teilnehmer blockiert. Damit soll verhindert werden, dass Autos in den Zug fahren können.

Das Trottoir wird nicht für die Fahrt benutzt.

Die Critical Mass beansprucht nur eine Fahrbahn – die Gegenfahrbahn ist tabu.

Solche Regeln sind wichtig: Die wachsende Teilnehmerzahl und der Anspruch der «CM», dass alles sicher und friedlich abläuft, verlangt von den Velofahrern ein gewisses einheitliches Agieren.

Was sagt die Polizei?

Im Juni 2019 kam es zu einer grösseren Verkehrsblockade am Zürcher Hauptbahnhof. Die Stadtpolizei Zürich begründet die Blockade mit einen Zwischenfall mit einem Einsatzfahrzeug. In einem offenen Brief bittet Andreas Moschin – Chef der Einsatzabteilung – die Teilnehmer zur Kommunikation und Einhaltung der Handlungsrichtlinien.

Ein regelmässiger Teilnehmer sagt gegenüber watson, dass die Critical Mass eine friedliche und reibungslose Fahrt als Grundsatz hat. Man sehe jedoch davon ab, die Route vorab zu bestimmen und Polizeigeleit zu beanspruchen. «Das würde der Philosophie – die kurzweilige Rückeroberung der Strassen durch die Velofahrer – widersprechen.»

«Wir behalten die wachsende Bewegung aber im Auge», wie Marco Cortesi von der Stadtpolizei gegenüber dem Tagesanzeiger aussagte. Die Polizei musste bisher nicht wirklich intervenieren. Wenn die Bewegung weiter wächst und das Regelwerk nicht klar Kommuniziert wird, könnte die Polizei einen schärferen Ton einschlagen. Für die Bewegung bleibt zu hoffen, dass es gelingt, weiterhin reibungslose Velozüge durchzuführen – mit immer mehr Teilnehmern.

