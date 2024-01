Zürcher Kinderärzte sind überlastet und werden bedroht – so sieht es in der Schweiz aus

Der Mangel an Kinderarztpraxen könne damit aber nicht gelöst werden. Marc Sidler sagt: «Die Telefonhotlines der Krankenkassen decken bestimmt gewisse Bedürfnisse ab, gerade bei sehr jungen Kindern ist aber der persönliche Kontakt vom Arzt zum Kind und zur Familie unabdingbar in der Betreuung.»

Im Kanton Zürich wird deswegen schon länger eine Beratungsstelle gefordert, an die sich die Eltern wenden können. Damit soll verhindert werden, dass Kinder bei Kleinigkeiten wie Husten in die Arztpraxis müssen. Schweizweit gebe es in gewissen Kantonen bereits solche Initiativen, betont Sidler. Auch Krankenkassen würden solche Hotlines anbieten.

Eine Tatsache ist für den KIS-Präsidenten aber, dass es schweizweit zu wenig praktizierende Kinderärzte gibt. Genaue Zahlen wie im Kanton Zürich kann er jedoch keine nennen. «Es besteht ein zunehmender Mangel an Kinderärztinnen und Hausärztinnen. Die Berufsverbände weisen seit Jahren darauf hin. Doch in der Politik ist man zurzeit aber noch mehr damit beschäftigt, die Zulassung von Ärzten zu regulieren, anstatt den drohenden und teils manifesten Mangel anzugehen», sagt Sidler. Gerade ländliche Regionen seien davon stärker betroffen als urbane Gebiete.

Weil die Eltern teilweise so verzweifelt seien, würden diese auf Bewerbungsschreiben inklusive Fotos ihres Nachwuchses zurückgreifen, um die Kinder unterzubringen, so die «Zürichsee-Zeitung». Im Kanton Zürich sei es deswegen auch schon zu Drohungen von Eltern gekommen, deren Kinder nicht von der Praxis aufgenommen wurden.

Drei Kinder nach Brand-Inferno in Wiggen LU tot geborgen

Am Montagmorgen brannten in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach LU, Ortsteil Wiggen, ein Haus und die angebaute Scheune lichterloh. Während drei Erwachsene gerettet werden konnten, starben drei Kinder in den Flammen.

Der Brand in der Gemeinde Escholzmatt-Marbach wurde der Polizei um 01.20 Uhr gemeldet, wie Yanik Probst, Sprecher der Luzerner Polizei, am späteren Montagmorgen an einem Point de Presse in Escholzmatt sagte. Als die Einsatzkräfte eingetroffen seien, hätten sich ein Wohnhaus und eine angebaute Scheune in Vollbrand befunden.