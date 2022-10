Blöchliger ist die erste Frau, die für die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer kandidiert. Ihre Kandidatur ist bereits die zweite aus der Zentralschweiz: Auch der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler will Bundesrat werden. Ferner kandidieren zwei Männer aus dem Kanton Bern, Nationalrat Albert Rösti und Ständerat Werner Salzmann. (sda)

Blöchliger ist Anwältin und wohnt in Hergiswil. In Nidwalden gehört sie zu den profiliertesten Politikerinnen. Sie war 1999 Gründungspräsidentin der SVP Nidwalden, politisierte 16 Jahre im Kantonsparlament und ist seit 2018 Regierungsrätin.

Dass sie sich für das Amt im Bundeshaus interessiert, hatte Blöchliger bereits letzte Woche bekannt gemacht. Nun hat sie sich nach Gesprächen in ihrem Umfeld für eine Kandidatur entschieden, wie sie im Rathaus in Stans gegenüber den Medien erklärte.

An der Medienkonferenz erhielt die Regierungsrätin Unterstützung der zweiköpfigen Nidwaldner Deputation im eidgenössischen Parlament. Neben ihrem Parteikollegen Peter Keller aus dem Nationalrat stellte sich auch FDP-Ständerat Hans Wicki hinter Blöchligers Ambitionen.

Blöchliger sagte vor den Medien in Stans, mit Respekt vor der Aufgabe sei sie bereit für die Kandidatur. Sie würde sich sehr freuen, wenn die Nominationsversammlung der Kantonalpartei ihr Anliegen unterstützt. Im weiteren dankte sie Ueli Maurer, für dessen Nachfolge sie sich bewirbt.

Michèle Blöchliger will Bundesrätin werden. Die knapp 55-jährige Finanzdirektorin des Kantons Nidwalden hat am Montag ihre Kandidatur bekannt gegeben. Die SVP-Politikerin wäre das erste Nidwaldner Bundesratsmitglied.

Michèle Blöchliger will in den Bundesrat: Regierungsrätin gibt Kandidatur bekannt

Regierungsrätin Michèle Blöchliger im März 2022 in Stans.

Regierungsrätin Michèle Blöchliger im März 2022 in Stans.

