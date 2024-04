Polizei nimmt bei Grossrazzia in Zürcher Clubs dutzende Personen fest

Polizei nimmt bei Grossrazzia in Zürcher Clubs 47 Personen fest

Die Kapo Zürich hat in 13 Bars Festnahmen durchgeführt – und dabei unter anderem diese Waffe sichergestellt. Bild: kapo zürich

Die Kantonspolizei Zürich hat an den den vergangenen zwei Wochenenden in mehreren Clublokalen Angestellte und Gäste kontrolliert. Dabei wurden 47 Personen festgenommen und Waffen und Munition sichergestellt.

Insgesamt wurden in fünf Nächten 13 Bars, Clubs und Dancings in den Bezirken Bülach, Dietikon, Hinwil, Uster und Winterthur kontrolliert, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Bei den verhafteten 47 Personen wurden vorwiegend Widerhandlungen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz festgestellt. In mehreren Lokalen wurden Pistolen, Munition, eine Schreckschusspistole, Schlagruten und ein Baseballschläger sichergestellt.

Es wurden Verstösse gegen das Waffengesetz, das Geldspielgesetz, das Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit sowie gegen weitere Gesetze rapportiert. (sda)