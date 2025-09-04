Dakota Johnson eröffnet Zurich Film Festival

Die US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin Dakota Johnson wird das diesjährige Zurich Film Festival eröffnen. Am Festival wird sie den Golden Eye Award entgegennehmen.

Dakota Johnson wird am ZFF einen «Golden Eye Award» erhalten. Bild: keystone

Johnson wird an der Opening Night gemeinsam mit dem Regisseur, Schauspieler und Produzenten Michael Angelo Covino ihre Beziehungskomödie «SPLITSVILLE» vorstellen, wie das Zurich Film Festival (ZFF) am Donnerstag mitteilte. Im Film spielt Johnson die Hauptrolle, zudem produzierte sie ihn.

Johnson werde am 25. September während der Eröffnungsgala persönlich den Golden Eye Award entgegennehmen. Zu den Ehrengästen des Abends zählen laut ZFF Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch. Die 21. Ausgabe des ZFF findet vom 25. September bis zum 5. Oktober statt. (sda)