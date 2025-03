Dem Ex-Intendanten des Opernhauses Zürich drohen vier Jahre Haft

Am 27. März werden Pereiras Verteidiger zu Wort kommen, das Urteil könnte allerdings auch schon dann fallen. (bzbasel.ch)

Pereira soll das Geld für Reisen wie auch für den Umzug von Mailand nach Florenz verwendet haben, doch diese Ausgaben wären nicht Teil seines Vertrages gewesen. Dazukommen Hotelübernachtungen sowie Flugzeug- und Hubschrauberflüge – gebraucht habe er das Geld in Frankfurt, Baden-Baden, Zürich, Gstaad und Palma de Mallorca.

Geht es Alexander Pereira doch noch an den Kragen? Nachdem der ehemalige und legendäre Intendant des Opernhauses Zürich vor zwei Jahren mit einer Kündigung seine Entlassung als Intendant des Maggio Musicale Fiorentino – der Opernhäuser von Florenz – zuvorgekommen und Ruhe um ihn eingekehrt war, zeigt sich die Staatsanwaltschaft unerbittlich, wie italienische Zeitungen und «BackstageClassical» nun berichten.

Erst schien die Sache vom Tisch, nun aber fordert die Staatsanwaltschaft in Florenz mehr als vier Jahre Haft für Alexander Pereira.

