bedeckt, wenig Regen16°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Zürcher Stadtparlament will Gratis-Duschen am Zürichsee

Menschen sitzen am Ufer des Zuerichsee, am Donnerstag, 29. Mai 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Til Buergy).
Am Ufer des Zürichsees sollen bald Gartis-Duschen stehen.Bild: keystone

Zürcher Stadtparlament will Gratis-Duschen am See

21.08.2025, 07:1521.08.2025, 07:15
Mehr «Schweiz»

Das Stadtzürcher Parlament hat sich für Gratis-Duschen am Zürichsee ausgesprochen. Die Aufenthaltsqualität würde erhöht und gegen Entenflöhe seien die Duschen auch hilfreich, fanden die Postulanten der SP.

Der Gemeinderat überwies das Postulat am Mittwoch mit 71 zu 45 Stimmen. Die Duschen sollen an bekannten Orten erstellt werden, sofern die Umsetzung einfach und günstig sei, sagte Erstunterzeichner Severin Meier (SP). Menschen mit schmalem Budget, die sich etwa Badis nicht immer leisten, könnten profitieren, fand er.

Das Leben im öffentlichen Raum könne mit den Duschen weiterentwickelt werden, heisst es im Postulat. Sie würden das Leben im öffentlichen Raum zusätzlich zu bestehenden Einrichtungen wie Workout-Anlagen oder Grillstationen bereichern. Städte wie Neuenburg hätten die Gratis-Duschen bereits eingeführt. Die Duschen würden allen am See Zugang zu hygienischen Einrichtungen verschaffen.

Luxus-Duschen und Tipps gegen Entenflöhe

Im Sommer seien viele Leute am Baden, sagte Sibylle Kauer (Grüne). Einfache Duschen mit kaltem Wasser seien da angebracht. Tanja Maag (AL) wies darauf hin, dass es auch auf der Werdinsel in der Limmat Gratis-Duschen gebe.

Die bürgerlichen Parteien versuchten mit Humor auf den Vorstoss zu reagieren. Emanuel Tschannen (FDP) zeichnete das Bild von Luxus-Duschen, damit alle diese sicher und geschützt benutzen könnten. Das Angebot sei aber auch sonst schlicht nicht nötig. Derek Richter (SVP) gab den Tipp, sich gut abzutrocknen gegen Entenflöhe. «Der Vorstoss sorgte in unserer Fraktion für grosse Belustigung», sagte er.

Simone Brander spricht anlaesslich eines oeffentlichen Hearings der Kandidaten der Sozialdemokratischen Partei fuer den Stadtrat und Stadtpraesidium Zuerich, am Samstag, den 7. Juni 2025, in der Ambos ...
Zürcher SP-Stadträtin Simone Brander.Bild: keystone

Der Stadtrat muss nun prüfen, ob ein Angebot umsetzbar ist. Stadträtin Simone Brander (SP) sagte am Mittwoch, dass an gewissen Orten Duschen wohl möglich seien. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ukraine Gipfel im Weissen Haus
1 / 15
Ukraine Gipfel im Weissen Haus

In Washington fand am Montag, dem 18. August 2025 ein Sondergipfel zum Ukraine-Krieg statt. Mit dabei waren neben Gastgeber Trump der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Begleitet wurde Selenskyj von zahlreichen europäischen Staatschefs sowie EU- und Nato-Vertretern:
quelle: keystone / alex brandon
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hasswelle von Konservativen wegen ... männlicher Cheerleader
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Trotz Friedensgesprächen: Russland erneut mit grossem Luftangriff auf die Ukraine
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
4
Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Arsenal klaut Tottenham wohl den Wunschspieler weg +++ FCSG lässt Noah Yannick ziehen
2
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
3
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
4
Bei diesen Produkten senkt Aldi die Preise bis zu 30 Prozent – so reagieren Migros und Co.
5
Mann ersticht Ex-Frau und Töchter in Corcelles NE – das wissen wir
Meistgeteilt
1
«Kassensturz» testet Büffelmozzarella – teuerstes Produkt konnte nicht überzeugen
2
Unklare Zollregelung: Belgische Post stellt vorerst Paketversand in die USA ein
3
Swiss bietet auf Langstreckenflügen bald ganze Lofts an
4
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Das ist die beliebteste Krankenkasse der Schweiz
Vergleichsdienste liefern immer wieder Rankings von Krankenkassenversicherungen. Dabei zeigen sich jeweils Unterschiede. Ein Vergleich dieser Rankings soll nun die wahre Siegerin zeigen.
Kundenzufriedenheit, Service, Preis-Leistungs-Verhältnis. Während die Krankenkassenprämien jedes Jahr steigen, bieten Vergleichsdienste immer wieder Übersichten, welche Versicherer gut bewertet werden.
Zur Story