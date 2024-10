Der mutmassliche Täter wurde der Polizei Schaffhausen übergeben. Bild: keystone

Mutmasslicher Täter von Bülach gefasst – er wurde an der Grenze zu Deutschland angehalten

Bei einem Gewaltdelikt ist am Sonntagnachmittag in Bülach eine Frau getötet worden. Der mutmassliche Täter ist verhaftet worden.

Der mutmassliche Täter, der seit dem gestrigen Tötungsdelikt in Bülach flüchtig war, ist am Montagmorgen durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG am Grenzübergang in Neuhausen SH angehalten und der Schaffhauser Polizei übergeben worden. Er wird der Zürcher Staatsanwaltschaft zugeführt.

Beim tatverdächtigen Mann aus Afghanistan handelt es sich um den Ehemann des Opfers. Nach dem Tathilfsmittel, einer Stichwaffe, wird noch gesucht. (cma)

