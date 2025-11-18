Ulrich Pfister vor einem Polizeiauto, die Stadt Zürich im Hintergrund. Bild: youtube/mobilitätsinitiative

SVP-Mann verschweigt wichtiges Detail – Video mit EX-Polizist sorgt für Wirbel

Der Kanton Zürich stimmt am 30. November über die Mobilitätsinitiative ab. Die Annahme der Initiative würde bedeuten, dass die Städte Zürich und Winterthur auf ihren Hauptstrassen Tempo 30 nicht mehr selbstständig anordnen könnten.

Auch der Zürcher SVP-Kantonsrat Ulrich Pfister hat sich für die Initiative ausgesprochen. Pfister gibt sich im Video als langjähriger Polizist aus. Dies berichtet Tsri.ch.

Das Problem: Ulrich Pfister ist seit Ende Oktober 2025 pensioniert. In einer Sitzung des Kantonsrats sagte er am Montag denn auch, es sei eine «Unterlassungssünde», er hätte in Vergangenheit sprechen müssen. «Man sei dran, das noch zu ändern».

Video: watson

Pfister steht im Video vor einem Polizeifahrzeug, trägt Hemd und eine Leuchtweste. Pfister spricht sich in dem Video dafür aus, die Initiative anzunehmen. Laut Tsri.ch stammen weder die Leuchtweste noch das Auto von der Kantonspolizei. Pfister sagte gegenüber dem Portal, dass er die Ausrüstung geliehen habe.

Auf den Hinweis, dass der Unterschied kaum erkennbar sei, sagt der SVP-Mann, die Fahrzeugbeschriftung «Police» zeige, dass es sich nicht um ein Kapo-Fahrzeug handle.

Am Montagabend hatte das Video bereits über 110'000 Aufrufe. (nib)