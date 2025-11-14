freundlich12°
Fertig Cashless: Kunsthaus Zürich akzeptiert ab 2026 wieder Bargeld

Fertig Cashless: Zürcher Kunsthaus akzeptiert ab 2026 wieder Bargeld

14.11.2025, 16:3314.11.2025, 16:33

Das Kunsthaus Zürich kehrt wieder zum Bargeld zurück. Ab dem 1. Januar 2026 könne an den Kassen des Museums, seiner Shops und Restaurants auch wieder bar bezahlt werden, teilte die Institution am Freitag mit.

Das Kunsthaus hatte sich erst auf den 1. September vom Bargeld verabschiedet. Die Reaktionen hätten gezeigt, dass dieser Schritt zu früh gekommen sei, begründete es seine Rückkehr zum Bargeld. Bargeld bedeute für viele ein Stück Freiheit und Selbstbestimmung.

Das Kunsthaus weist in der Mitteilung darauf hin, dass Bargeld an Bedeutung verliere. Die Umstellung auf ein rein bargeldloses System sei Teil einer breiteren Überprüfung von betrieblichen Prozessen und Effizienzmassnahmen gewesen. (sda)

