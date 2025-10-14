Hochnebel10°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Beschwerde gegen Zürcher Anti Chaoten Gesetz eingereicht

Beschwerde gegen Zürcher Polizeigesetz eingereicht

14.10.2025, 08:4714.10.2025, 08:47

Mehrere Organisationen und Personen haben beim Bundesgericht eine Beschwerde gegen eine Änderung des Zürcher Polizeigesetzes eingereicht. Unter Federführung der Demokratischen Juristinnen und Juristen Zürich lehnen sie die Kostenüberwälzung bei Demonstrationen ab.

Polizisten sichern den Bereich der Nuescheler- und Sihlstrasse in der Zuercher Innenstadt am Mittwoch, 24. Dezember 2014 in Zuerich. Laut Angaben der Stadtpolizei Zuerich hat ein angeblich bewaffneter ...
Die Beschwerde richtet sich gegen die Umsetzung der «Anti-Chaoten-Initiative». (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Die Beschwerde richtet sich gegen die Umsetzung des Gegenvorschlags zur «Anti-Chaoten-Initiative», wie die Demokratischen Juristinnen und Juristen Zürich am Dienstag mitteilten. Der Kantonsrat stimmte der Umsetzung am 30. Juni 2025 deutlich zu.

Die Umsetzung würde es erlauben, sogenannt störenden Demonstranten, aber auch den Organisatoren von Demonstrationen, die Kosten von Polizeieinsätzen zu überwälzen. Das sei eine «als Gebühr verkappte Strafe», schreiben die Beschwerdeführer. Sie befürchten, dass das Recht auf Protest ernsthaft gefährdet werde.

«Einzigartige Regelung»

Laut dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführenden wäre eine so weit gehende Regelung in der Schweiz einzigartig. Unter anderem gebe es demnach keine Möglichkeit, die Kostenpflicht durch Befolgen einer polizeilichen Abmahnung abzuwenden und keine Voraussetzungen für eine Kostenüberwälzung wie Sachbeschädigung oder Gewaltanwendung.

Wie der Rechtsvertreter gegenüber Keystone-SDA festhält, wurde bisher kein Antrag auf aufschiebende Wirkung gestellt, da die Änderung noch nicht in Kraft getreten sei. Dies bleibe aber vorbehalten und könne im Verfahren jederzeit gestellt werden.

Laut Mitteilung sind an der Beschwerde unter anderem die Grünen Stadt Zürich, die Alternative Liste, die Juso Kanton Zürich und einzelne Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Stadt Zürich beteiligt. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 24
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Kap Verde: Erste WM-Teilnahme
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump wird in Israel mit Lob überhäuft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
Macron warnt vor Bedrohung der Hamas ++ EU will Einsatz von Grenzschützern in Gaza starten
2
«Soll ich was mit meiner Schülerin anfangen?»
3
Schande von Bern: Regierungsrat will Antifa verbieten – und bringt die Kesb ins Spiel
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Angriffe auf Charkiw ++ Selenskyj will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
2
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
3
Ein schrecklicher Unfall sorgt dafür, dass Petr Cech nie mehr ohne Helm spielt
4
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
5
Golubic siegt in Osaka +++ Champions League ab 2027 mit Eröffnungsspiel
«Linksextreme Gewalt» – Sicherheitsdirektor des Kantons Bern fordert Verbot der Antifa
Der Sicherheitsdirektor des Kantons Bern, Philippe Müller, hat die «linksextreme Gewalt» an der Palästina-Demo scharf verurteilt. Aus seiner Sicht braucht es nun ein Verbot der Antifa, aber auch schärfere Bestimmungen, um gegen Teilnehmer unbewilligter Demos vorgehen zu können.
Zur Story