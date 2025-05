Die rasante Autofahrt wurde während einer Geschwindigkeitskontrolle erfasst, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag mit. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit von 120 um 87 km/h, was einem Raserdelikt entspricht.

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Mittwochmittag auf der Autobahn A7 bei Gundetswil ZH einen 40-jährigen Deutschen mit 214 km/h geblitzt. Sein Führerausweis wurde eingezogen.

Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit von 120 um 87 km/h, was einem Raserdelikt entspricht. (Symbolbild)

