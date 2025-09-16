freundlich15°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Zürcher Löhne steigen innert dreissig Jahren um 21 Prozent

schweiz geld
Zürcherinnen und Zürcher verdienen heute teuerungsbereinigt 15'100 Franken mehr pro Jahr als noch vor dreissig Jahren.Bild: Shutterstock

Zürcher Löhne steigen innert dreissig Jahren um 21 Prozent

16.09.2025, 10:00
Mehr «Schweiz»

Die Zürcherinnen und Zürcher verdienen heute teuerungsbereinigt 15'100 Franken mehr pro Jahr als noch vor dreissig Jahren. Die Einkommen liegen dabei ein Fünftel über dem Schweizer Durchschnitt. Vor allem die Frauen haben aufgeholt.

Der Kanton Zürich floriert – das macht sich auch im Portemonnaie eines Grossteils der Bevölkerung bemerkbar. Die Volkswirtschaftsdirektion untersuchte, wie stark die Löhne in den vergangenen dreissig Jahren gestiegen sind.

Die Resultate, die am Dienstag publiziert wurden, zeigen, dass im Jahr 2021 – aktuellere Zahlen liegen nicht vor – eine erwerbstätige Zürcherin oder ein erwerbstätiger Zürcher brutto 86'500 Franken verdiente. Die jährlichen Arbeitseinkommen stiegen damit in den letzten dreissig Jahren inflationsbereinigt um 21 Prozent. Das entspricht einer Zunahme von 15'100 Franken pro Kopf.

Die Zürcher Einkommen liegen dabei im Durchschnitt ein Fünftel höher als in der Gesamtschweiz. Dies liegt einerseits daran, dass Zürcherinnen und Zürcher häufiger einen Hochschulabschluss haben als die Gesamtschweiz. In Zürich ist die Erwerbsbeteiligung zudem auch etwas höher, weil die Bevölkerung jünger ist.

Frauen in gut bezahlten Berufen

Die gestiegenen Zürcher Löhne haben vor allem zwei Ursachen: Mit gleich vielen Arbeitsstunden werden heute ein Drittel mehr Güter und Dienstleistungen produziert als zu Beginn der 1990er-Jahre. Die Zürcherinnen und Zürcher sind also effizienter geworden.

Gleichzeitig stieg die Erwerbsquote. Sie legte bei den Frauen in Vollzeitäquivalenten um 17 Prozent auf 65 Prozent zu. Bei den Männern ging sie gleichzeitig um 7 Prozent auf 88 Prozent zurück, weil auch Männer heute mehr Teilzeit arbeiten. Unter dem Strich nahm die Erwerbsquote aber dennoch um 1 Prozent zu.

Auch bei den Löhnen an sich holten die Frauen auf: Sie verzeichneten in den letzten dreissig Jahren ein Einkommenswachstum von 52 Prozent. Dies liegt unter anderem auch daran, dass Frauen besser ausgebildet und in gut bezahlten Berufen tätig sind.

Dennoch gibt es weiterhin eine Einkommensschere zwischen den Geschlechtern, vor allem wegen unterschiedlicher Pensen. Am grössten ist diese mit 49 Prozent bei den über 55-Jährigen.

46 Prozent der Zugewanderten mit Hochschulabschluss

Schweizerinnen und Schweizer haben im Kanton Zürich immer noch höhere Löhne als Zugewanderte – allerdings haben Ausländerinnen und Ausländer in den vergangenen Jahren stark aufgeholt. Bereits 46 Prozent der Zugewanderten haben einen Hochschulabschluss. Bei den Schweizerinnen und Schweizern sind es lediglich 34 Prozent.

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) ist mit den Ergebnissen zufrieden. Alle Einkommensstufen und Altersgruppen, beide Geschlechter sowie Menschen mit und ohne Migrationshintergrund würden heute mehr verdienen als noch vor dreissig Jahren, und dies teuerungsbedingt. Dies zeige, dass die wirtschaftliche Entwicklung unmittelbar den Zürcherinnen und Zürchern zugutekomme. (sda)

Mehr zum Thema:

Ist dein Lohn fair? Mit diesem neuen Lohnrechner findest du es heraus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Job kündigen: 15 lustige Beispiele, wie du es tun könntest
1 / 16
Job kündigen: 15 lustige Beispiele, wie du es tun könntest
«Mein Chef kann sein verdammtes Schild selber wechseln. Ich kündige.» bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
TikTok-Account veröffentlicht Schweizer Lohnabrechnungen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
2
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
3
Toma wechselt in die zweite polnische Liga +++ Ramona Bachmann verlässt Houston
4
USA: Diesmal werden die guten Engel verlieren
5
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
«Crazy Money in the Mountains» oder cleveres HCD-Management?
5
Temu öffnet sich für Schweizer Händler – was das für Kunden bedeutet
Polizei darf bei Fahndung Hautfarbe nicht mehr nennen – Jans räumt Fehler ein
Zur neu nicht mehr möglichen Nennung der Hautfarbe von polizeilich gesuchten Personen im nationalen Fahndungssystem Ripol hat Bundesrat Jans im Nationalrat gleich acht Fragen beantworten müssen. Er machte in der Fragestunde deutlich, dass aus seiner Sicht bei dieser Änderung nicht alles rund lief.
Zur Story