Zürich Stromausfall: Mehrere Tramlinien fallen aus

Stromausfall in Zürcher Innenstadt: Mehrere Tramlinien fielen aus

28.01.2026, 10:1328.01.2026, 10:13

Kurz vor 9 Uhr kam es im Raum Bellevue, Bürkliplatz und Bahnhof Stadelhofen zu einem Stromausfall. Der öffentliche Verkehr war auf unbestimmte Zeit gestört, wie Sprecherin Mélanie Kohler gegenüber dem «Tages-Anzeiger» erklärte.

Die Tramlinien 2, 4, 5, 8, 9, 11 und 15 waren betroffen. Einige Linien wurden umgeleitet.

Die Ursache des Stromausfalls ist derzeit noch unklar. Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) untersucht den Vorfall. Die VBZ empfiehlt, vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan zu beachten.

