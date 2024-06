Alle Infos zum Eidgenössischen Trachtenfest in Zürich

Vom 28. bis 30. Juni findet in Zürich das Eidgenössische Trachtenfest 2024 statt. Alles, was du zum Grossanlass wissen willst.

Mehr «Schweiz»

Am Freitag beginnt in Zürich das Eidgenössische Trachtenfest. Nach 1939 und 1974 ist die Stadt Zürich zum dritten Mal Gastgeberin des Volksfests mit Brauchstumsgruppen aus der ganzen Schweiz. Alles Wichtige dazu findest du hier.

Was ist das Eidgenössische Trachtenfest?

Am Wochenende ist Zürich zum dritten Mal nach 1939 und 1974 Gastgeberin des Eidgenössischen Trachtenfests. Bild: Instagram/etf2024

Das Eidgenössische Trachtenfest findet mittlerweile alle 12 Jahre statt. Dann bitten die 26 Kantonalverbände der Schweizerischen Trachtenvereinigung zum Tanz. Im Zentrum steht traditionsgemäss der grosse Festumzug sowie der kulturelle Austausch von Trachten, Tanz, Musik und Handwerk. Das erste Trachtenfest fand 1931 in Genf statt, das letzte Mal war der Kanton Schwyz Gastgeber. Wegen Covid und dem Zürichfest wurde das letztjährige Trachtenfest auf 2024 verschoben.

Wann und wo findet das Trachtenfest statt?

Das Eidgenössische Trachtenfest dauert vom 28. bis 30. Juni und geht in der Stadt Zürich über die Bühne. 100'000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland werden erwartet. Offiziell eröffnet wird das Fest am Freitagmittag durch die Stadtmusik Zürich mit einem Konzert am Hauptbahnhof und anschliessendem Umzug zur Kirche St. Peter. Für das Fest stehen unter anderem die Plätze Münsterhof, Lindenhof, Bürkliplatz, der Sechseläutenplatz und die Halle des Hauptbahnhofs sowie sieben freie Bühnen zur Verfügung

Der Lageplan zum Eidgenössischen Trachtenfest 2024. Bild: Trachtenfest Zürich

Was sind die Highlights des diesjährigen Trachtenfests?

Neben dem Auftakt am Hauptbahnhof ist vor allem der Umzug am Sonntag das grosse Highlight. Dann ziehen von der Bahnhofstrasse aus rund 4500 Personen in 54 Gruppen in Trachten und begleitet mit Blasmusik aus der ganzen Schweiz durch die Innenstadt. Auch sieben Gruppen aus dem Ausland nehmen am Umzug teil. Das ganze dauert von 14 bis 16 Uhr und wird live auf SRF übertragen.

Der 2.5 km lange Umzug am Sonntag durch die Zürcher Innenstadt. Bild: trachtenfest zürich

Zu den weiteren Highlights gehören unter anderem der Volkstanz non-stop und das Konzert der Trachtenchöre am Freitagabend, das Volkstanz- und Kinderfest am Samstagvormittag sowie die Volkstanzgala und der Ball am Samstagabend. Das ausführliche Programm zum Eidgenössischen Trachtenfest gib es hier.

Was muss ich als Besucherin und Besucher beachten?

Anreise

Die Veranstalter und Stadtpolizei Zürich empfehlen allen Festbesucherinnen und Festbesucher, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Während des ganzen Festes kann die Stadtzone 110 des Zürcher Verkehrsverbundes gratis benutzt werden.

Tickets

Der Vorverkauf für Abzeichen inklusive ÖV-Billett ist bereits vorbei. Auf den Festplätzen, bei den Infoständen am HB und am Bürkiplatz, beim ZH-Tourismus am HB sowie an diversen Verkaufsständen in der ganzen Innenstadt können aber noch für 15 Franken sogenannte Festpins gekauft werden. Diese ermöglichen einen freien Zutritt zu allen Veranstaltungen auf den grossen Festplätzen sowie Zuritt zu allem, was im Freien stattfindet.

Tickets für die Chorkonzerte in der Kirche St. Peter gibt es bei Besitz eines Festpins für einen Aufpreis von 10 Franken an der Abendkasse. Ohne Festpin kostet ein Ticket 25 Franken.

Für den grossen Umzug am Sonntag müssen Tickets extra gekauft werden, diese gibt es für 25 Franken pro Platz auf der Webseite des Eidgenössischen Trachtenfests.

Keine Tickets mehr gibt es für die Volkstanzgala im Kongresshaus. Der Event ist seit September ausgebucht.

(ome mit Material der SDA)