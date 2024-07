Wirbel um Suizidkapsel: «Verspreche euch, Sarco wird verwendet werden»

Die Suizidkapsel löste in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen. Wann und wo wird sie eingesetzt? Die neue Sterbehilfeorganisation namens «The Last Resort» stellt die «Todeskapsel» Sarco offiziell in Zürich vor.

Der Wirbel um die ominöse Suizidkapsel «Sarco» begann im Dezember 2021. Damals berichtete swissinfo erstmals über das futuristisch aussehende Gerät, in welchem Menschen freiwillig aus dem Leben scheiden können. Es hiess, dass es «keine rechtlichen Hindernisse» für den möglichen Einsatz der Kapsel in der Schweiz gebe. 3,5 Jahre später wartet die Kapsel allerdings noch immer auf ihren ersten Einsatz in der Schweiz.

Die neue Sterbehilfeorganisation namens «The Last Resort» stellt die «Todeskapsel» Sarco offiziell in Zürich vor.

Das sagt «The Last Resort» zur Kapsel

Schicke uns deinen Input 11:52 Wie viel hat die Entwicklung des Geräts gekostet? Die Entwicklung habe über eine Periode von 12 Jahren laut Stewart zwischen 600'000 und 700'000 Euro gekostet. Exit International, das den Sarco entwickelt hat, lebt von Spenden. «Das macht eine bahnbrechende Organisation: Sie testet die Grenzen aus.»

Das Bedürfnis eines medizinfreien freiwilligen Todes sei vorhanden. 11:47 Kann die Kapsel auf öffentlichem Grund eingesetzt werden? Nein, das sei nicht möglich, antwortet Steward. 11:46 Wird dieselbe Kapsel wiederverwendet? Ja, antwortet Stewart. 11:46 Was kostet die Mitgliedschaft bei The Last Resort? Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Man müsse kein Mitglied sein, um den Sarco zu benutzen. Aber wenn man die Organisation unterstützen wolle, dann könne man Mitglied werden. 11:43 Wieso soll die Kapsel in der Schweiz eingesetzt werden? Die Schweiz habe ein tolles liberales System, so Willet. Der Einsatz hier sei perfekt. Stewart ergänzt, dass der Tod kein medizinischer Event sei. «Jeden Tag sterben Leute, sie könnten von einem Bus überfahren werden, dafür muss kein Arzt involviert sein.» Was sie erreichen wollen, ist, dass Menschen friedlich sterben können. Ärzte müssen rechtlich niemals bei einem Tod anwesend sein. Bild: screenshot 11:38 Wie wurde die Kapsel getestet? Das Gerät sei in den letzten 12 Monaten in Rotterdam getestet worden, so Stewart. Keine Tiere seien involviert gewesen. Dies sei kein Prototyp, sondern ein neues Modell. 11:37 Wie geht es jetzt weiter? «Es gibt immer mehr Leute, die den Sarco benutzen wollen», antwortet Willet. Mit diesen Personen diskutiere man die Möglichkeiten. Es sei möglich, dass jemand die Kapsel in den nächsten Monaten noch benutzen werde, das sei noch alles offen. Über legale Probleme müsse man sich keine Sorgen machen. 11:34 Wieso sieht die Kapsel so elegant aus? «Wie soll sie denn sonst aussehen?», fragt Stewart. «Hätten sie lieber eine hässliche Kapsel?», fragt auch Willet nach. Natürlich wollte man etwas, das so schön wie möglich aussehe. Die Journalistin habe den Eindruck, dass die Kapsel auch für die Medien schön aussehen solle. «Wissen Sie, was ich meine?» «Nein, ich verstehe nicht, was Sie meinen», gibt Stewart zurück. Die Kapsel werde im persönlichen Rahmen benutzt. «Sie sind noch sehr jung, vielleicht verstehen Sie das Konzept besser, wenn Sie in meinem Alter sind und dem Tod entgegenblicken.» 11:30 Arbeiten Schweizer Ärztinnen und Ärzte mit Ihnen? Wir erhalten verschiedene Ratschläge, antwortet Willet. Wenn wir Rat brauchen, dann holen wir diesen ein. «Wir haben mit medizinischen Fachpersonen gesprochen, wir tun das ständig.» Stewart ergänzt, dass die Kapsel ohne Medizin funktioniere.

In der Schweiz seien medizinische Fachkräfte dafür zuständig, um die mentale Kapazität der Interessierten zu testen, präzisiert der Journalist. Interessierte würden vor der Benutzung einer ausführlichen Untersuchung unterzogen. Der Sarco sei «kein Spielzeug». 11:27 Kanton Schaffhausen sagte, er habe nicht genügend Informationen erhalten. Was sagen Sie dazu? «Sollen wir jetzt die ganze Liste von Kantonen durchgehen?», antwortet Willet gereizt. Stewart wirft ein: «Wie viele sind es? 29?».

Vor vier Wochen hätten sie plötzlich viel Aufmerksamkeit erhalten, führt Willet fort. Natürlich werden sie gar keine Details zur irgendwelchen Korrespondenzen preisgeben. 11:25 Gemäss Walliserbehörden sei Stickstoff für diese Anwendung nicht erlaubt, so ein Journalist «Davon haben wir in der Zeitung gelesen», antwortet Willet. Wallis sei einer von vielen Kantonen. Sollte jemand im Wallis sterben wollen, werde das noch angeschaut. Es gebe keinen Grund zur Diskussion. 11:22 Wird die Kapsel zum Lifestyleprodukt? Insbesondere mit der Inszenierung vor dem Matterhorn? Das seien philosophische Probleme, die derzeit nicht relevant seien, antwortet Willet. Stewart fügt an, dass es nicht The Last Ressort gewesen sein, die den Sarco vor das Matterhorn gestellt habe – auch wenn es schön aussehe. 11:20 Wieso müsse der Sarco gebraucht werden, wenn es Medikamente gibt Der Sarco sei seiner Meinung nach der friedlichere Weg, um zu gehen, antwortet Willet. Aber das sei den Personen selbst überlassen. Stewart ergänzt, dass es komplett frei von Medikamenten sei, somit bestünde keine Gefahr des Erbrechens. Sie wollen die Sterbehilfe zudem «entmedikalisieren». Für die Benutzung des Sarco müsse keine medizinische Fachperson in der Nähe sein. 11:18 «Sterbehilfeangebot in der Schweiz ist diskriminierend» Willet antwortet, dass die Organisation von Spenden finanziert werde. Stewart ergänzt, dass die Benutzung des Sarcos nichts kosten wird. Es werden hingegen einige kleine Gebühren erhoben, wie etwa die Kosten für den Stickstoff, der etwa 18 Franken koste. Das kostenlose Angebot hat seinen Grund, wie Stewart betont: «Das Sterbehilfeangebot in der Schweiz ist für Ausländer und Ausländerinnen schon zu lange zu teuer und das ist diskriminierend.» 11:14 Keine rechtlichen Hindernisse zur Benutzung von Sarco Die letzten zwei Jahre habe man von diversen Expertinnen und Experten ausschweifenden legalen Rat zur Verwendung von Sarco in Anspruch genommen. Gemäss ihres Verständnisses gebe es keine legalen Hindernisse zur Verwendung von Sarco. 11:12 Wie ist der Stand zur Benutzung in der Schweiz? Fiona Stewart wird keine Antwort dazu geben, ob sich eine Person in der Schweiz aufhalte, welche die Suizidkapsel benutzen wolle. Sie werden auch über keine konkreten Kantone sprechen. Auf keinen Fall werde sie bekannt geben, wann und wo die Suizidkapsel zum ersten Mal zum Einsatz komme. Auf die Frage, ob die Suizidkapsel noch dieses Jahr zum Einsatz komme, antwortet sie mit Ja. 11:09 «Ich verspreche euch, Sarco wird verwendet werden» The Last Resort sei eine Menschenrechtsorganisation, die vor einigen Monaten gegründet worden sei, so Willet. Heute werde die Organisation lanciert. Ziel sei es, dass die Menschen friedlich im Sarco sterben können. Er betont: «Ich verspreche euch, Sarco wird verwendet werden.» Er selbst werde den Sarco benutzen. Nicht in naher Zukunft, aber eines Tages sicher. Er könne sich keinen schöneren Tod vorstellen, als ohne Sauerstoff zu atmen und dadurch für immer friedlich einzuschlafen.



Die Fragerunde ist eröffnet. 11:04 Die Pressekonferenz beginnt Die Pressekonferenz wird von der Rechtsanwältin Fiona Stewart eröffnet. Die Pressekonferenz sei einberufen worden, weil viele Falschmeldungen zur Suizidkapsel in den Medien zirkulierten. Sie stellt Florian Willet, Co-Präsident von The Last Resort vor, der das Wort übernimmt. Gemeinsam wolle man über die Suizidkapsel aufklären und Fragen beantworten.

Wie funktionieren die Suizidkapseln?

Die Kapsel könne von innen aktiviert werden, erklärte der australische Arzt Philip Nitschke 2021 gegenüber swissinfo. Er ist der Entwickler hinter «Sarco». Was die Kapsel von anderen Sterbehilfe-Angeboten abhebt, ist die grosse Mobilität. Nitschke führt aus:

«Die Maschine kann zum Sterben an jeden beliebigen Ort gebracht werden. Das kann in einer idyllischen Umgebung im Freien sein oder zum Beispiel in den Räumen einer Sterbehilfe-Organisation.»

Zur Optik der Kapsel heisst es auf der offiziellen Webseite: «Das elegante Design sollte ein Gefühl für den Anlass vermitteln: die Reise zu einem ‹neuen Ziel›. Der ‹Ekelfaktor› soll dabei ausgeschaltet werden.» Bild: exitinternational.net

Die Person steige in die Kapsel und lege sich hin. Es sei «sehr bequem». Im Innern der Kapsel liegend, müsse die Person noch eine Reihe von Fragen beantworten. Erst dann kann sie den Knopf drücken, der alles beenden soll.

«Die Kapsel ist auf einem Gerät montiert, das den Innenraum mit Stickstoff flutet und den Sauerstoffgehalt von 21 sehr schnell auf ein Prozent reduziert», sagt Nitschke gegenüber swissinfo.ch. Innerhalb von 30 Sekunden führt der Vorgang zum Tod. Was nach unschönem Ersticken klingt, löst laut Nitzschke höchstens ein Gefühl der Desorientierung oder gar Euphorie aus. Und weiter:

«Der Tod tritt durch Hypoxie und Hypokapnie ein, also durch einen Mangel an Sauerstoff bzw. Kohlendioxid. Es gibt keine Panik, kein Erstickungsgefühl.»

Lass dir helfen!

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

Wer betreibt sie?

Philip Nitzschke ist australischer Arzt und hat das in Australien registrierte Unternehmen Exit International gegründet. Dieses Unternehmen – welches in keiner Verbindung zur Schweizer Sterbehilfeorganisation Exit steht – vertreibt die Suizidkapseln.

Der Erfinder Philip Nitschke. Bild: pd

In der Huffingtonpost erklärte er 2019, wieso er die «Todesmaschine» erfunden hat. Vor über 20 Jahren sei er der erste Arzt der Welt gewesen, der vier seiner todkranken Patienten eine legale, tödliche, freiwillige Injektion verabreicht hatte.

Mit seiner wachsenden Erfahrung im Feld habe sich seine Sichtweise geändert: Es ging nicht mehr nur über die Unterstützung eines würdigen Todes von todkranken Menschen. Stattdessen wollte er das Konzept eines guten Todes auf jegliche vernünftige Erwachsene mit Lebenserfahrung ausweiten. Er fragte sich:

«Warum muss man unheilbar krank (d. h. fast tot) sein, um in Würde zu sterben?»

Zur konkreten Entwicklung der Kapsel habe ihn ein britischer Mann namens Tony Nicklinson inspiriert, der am lockied-in Syndrom gelitten hatte, heisst es auf der Webseite von Exit. Nicklinsons Anwälte bat Nitschke darum, ein Gerät zu entwickeln, welches über Augenzwinkern aktiviert werden könne – die einzige Bewegung, die Nicklinson möglich war. Nitschke machte sich an die Arbeit, Nicklinson starb aber noch, bevor das Projekt beendet wurde.

Was wird an der Kapsel kritisiert?

Die Suizidkapsel löste in der Vergangenheit Kritik aus. So stellen einige Experten in Frage, wie schnell der Freitod durch Stickstoff tatsächlich abläuft. Als im Januar in den USA erstmals ein Mörder durch Ersticken mittels Stickstoff hingerichtet wurde, kritisierten Experten der UN dies harsch.

Zeugen hätten berichtet, der Getötete sei mehrere Minuten bei Bewusstsein geblieben, «während er auf der Trage zuckte und sich krümmte, nach Luft schnappte, an den Fesseln zerrte und in langer Agonie heftig zitterte». Nitschke erklärte sich dies damit, dass bei der Hinrichtung eine Maske angewandt wurde, durch welche der Stickstoff in den Körper gelangte. Diese berge das Risiko, dass der Sterbeprozess verlängert werden könnte.

Wie ist das jetzt mit der Zulassung?

Eigentlich hätte «Sarco» erstmals in der Schweiz zum Einsatz kommen sollen. Die Person, die als weltweit Erste in der Todeskapsel aus dem Leben scheiden wollte, ist gemäss Medienberichten schon in die Schweiz gereist. Wie es scheint, umsonst.

Nitschke springen nach und nach die Kantone ab. Erst drohte der Kanton Schaffhausen mit «ernsthaften juristischen Konsequenzen», sollte seine Todeskapsel im Kanton eingesetzt werden. Und jetzt sagt auch der Kanton Wallis ab: «Die Gesundheitsbehörde hat mit sofortiger Wirkung beschlossen, die Verwendung des Sarco auf unbestimmte Zeit zu verbieten», sagt der stellvertretende Kantonsarzt Cédric Dessimoz gegenüber 20 Minuten.

Für Dessimoz liegt das Hauptproblem im Verstoss gegen das Heilmittelgesetz: «Da das im Sarco verwendete Gas als besonderes Medikament gilt, hätte es von Swissmedic oder der kantonalen Behörde zugelassen werden müssen.» Nitschke habe die Behörden nicht informiert, weswegen unklar sei, welche Rolle der Arzt bei dieser Suizidhilfe spielen und wie das Sarco und das verwendete Gas funktionieren würden, sagt Dessimoz gegenüber 20 Minuten weiter. Nur eines konnte die Gesundheitsbehörde feststellen, sagt er, nämlich dass Nitschke in der Schweiz nicht als Arzt zugelassen sei.

Exit Schweiz sieht keinen Bedarf an Kapsel

Für die Schweizer Sterbehilfe-Organisation Exit, ist die Suizidkapsel kein Thema. Auf ihrer Webseite schreibt die Organisation:

In der Schweiz steht mit dem Sterbemedikament Natrium-Pentobarbital glücklicherweise ein sicheres und breit akzeptiertes Mittel zur Verfügung. Die Zusammenarbeit mit Schweizer Ärztinnen und Ärzten, die im konkreten Fall das notwendige Rezept ausstellen, funktioniert seit Jahren zuverlässig.

Zudem schätzten es die betroffenen EXIT-Mitglieder und deren Angehörige, dass sie beim Sterben nicht voneinander getrennt seien. In den letzten Minuten könnten sie sich bei Bedarf noch berühren und halten.