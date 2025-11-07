Asbest in Wohnsiedlung der Stadt Zürich gefunden

Nebel
Siedlung Hardau II in Zürich: Asbest in Wohnungen gefunden

In elf Küchen der städtischen Siedlung Hardau II in Zürich ist Asbest gefunden worden. Die markanten Hochhäuser werden derzeit instandgesetzt. Welche Auswirkungen der Fund auf die Kosten der Sanierungen haben wird, ist noch offen.

In 200 Wohnungen wurde der Dunstabzug bereits erneuert, wie die Stadt Zürich am Freitagabend mitteilte. Auch diese müssten nun überprüft werden. In elf von 20 Küchen, die aktuell saniert werden, fand sich Asbest in der Dämmverkleidung von Lüftungsrohren. Diese befinden sich oberhalb der Küchenschränke.

Bewohner können auf Kosten der Stadt ins Hotel

Da die Küchen erst 2007 erneuert worden waren, rechnete die Stadt nicht mit Schadstoffen. Schon bei einem Gutachten vor der Sanierung fand eine Firma Schadstoffe im Fensterkitt, die vier markanten Wohntürme in der Nähe des Stadions Letzigrund stammen aus den 1970er-Jahren.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der elf betroffenen Wohnungen können bis Mitte nächster Woche auf Kosten der Stadt in ein Hotel ziehen. Alle anderen Mieterinnen und Mieter erhalten ein Informationsschreiben.

2023 musste der Stadtrat zusätzliche Kosten von rund 24 Millionen Franken anmelden. Neu sollte die Sanierung über 73 Millionen Franken kosten. Der Stadtrat führte damals unter anderem die Teuerung, die neuen Fenster und Mehrkosten bei der Sanierung der Tiefgarage an. (sda)

Widerstand gegen die Kündigungen in den «Sugus-Häusern»
Widerstand gegen die Kündigungen in den «Sugus-Häusern»
Rund 1000 Personen protestieren am 8. Dezember vor der «Sugus-Überbauung» in Zürich gegen die Kündigung von 105 Mietparteien.
quelle: keystone / michael buholzer
«Sugus»-Häuser Mieterschaft übergibt Unterschriften
