Zürcher Verkehrsbetriebe stehen vor historischem Fahrplanwechsel – das musst du wissen

Am kommenden Sonntag setzen die Zürcher Verkehrsbetrieben (VBZ) den bislang grössten Fahrplanwechsel ihrer Geschichte um: Zahlreiche Tramlinien verkehren künftig auf anderen Strecken, am Bahnhofquai läuft zudem ein Jahr gar nichts mehr.

Das Spitalgebiet Lengg/Balgrist wird bei Stosszeiten stärker befahren. Bild: KEYSTONE

Im Tramnetz wird sich ab dem 14. Dezember fast alles ändern: Auf den Fahrplanwechsel erhöhen die VBZ in den Stosszeiten die Kapazität ins Spitalgebiet Lengg/Balgrist. So sollen die rund 9000 Mitarbeitenden und 50'000 Patienten pünktlich in den Spitälern ankommen.

Dieser Ausbau wirkt sich auf sieben Tramlinien aus: Die bisherige Linie 2 fährt etwa nicht mehr zum Bahnhof Tiefenbrunnen, sondern zum Spitalcluster in die Lengg. Auch die Linie 4 verkehrt künftig nicht mehr bis Tiefenbrunnen, sondern nach Rehalp.

Dazu kommt neu eine «Superlinie 5», die das Spitalgebiet Lengg und den Uetlihof mit den Bahnhöfen am linken und rechten Seeufer verbindet. Geplant sind auch Tangential-Verbindungen, die nicht über den Hauptbahnhof führen.

Mitarbeitende der VBZ wechseln die Liniennetzpläne. Bild: KEYSTONE

Für diesen Fahrplanwechsel müssen 80 Weichenanlagen umgestellt, 1800 neue Haltestellenschilder produziert und 7500 neue Fahrplanaushänge aufgehängt werden. Auf der Website «Fahrplanwechsel.vbz.ch» sind alle neuen Linien aufgelistet.

Kein Trambetrieb am Bahnhofquai

Die komplette Umsetzung aller neuer Linien ist allerdings erst im Dezember 2026 möglich. Denn vorher läuft am Bahnhofquai für ein ganzes Jahr überhaupt nichts. Die denkmalgeschützte Haltestelle beim HB muss behindertengerecht umgebaut werden.

Die Tramhaltestelle Bahnhofquai muss umgebaut werden. Bild: KEYSTONE

Das Areal ist komplett unterhöhlt, die Strasse auf der Seite des Bahnhofs muss ausserdem verschoben werden. Während der Autoverkehr für die Zeit der Bauarbeiten nicht gestört wird, muss der Trambetrieb aber komplett eingestellt werden.

Fünf Tramlinien werden in dieser Zeit ihre Strecke ändern. Zudem gibt es mit den Tramlinien 50 und 51 zwei zusätzliche Verbindungen, die eigens wegen der Baustelle geschaffen werden. (sda)