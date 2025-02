Kilchberg ist mindestens so beliebt wie die Goldküstengemeinden – und steht diesen auch puncto Preisen in nichts nach. Bild: www.imago-images.de

Zürichs Pfnüselküste ist mittlerweile teils teurer als die Goldküste

Die Nachfrage nach Luxus-Wohnraum rund um den Zürichsee ist ungebrochen gross. Ob Pfnüsel- oder Goldküste spielt dabei keine Rolle – die «billige» Seeseite steht dem bekannten Gegenüber bezüglich Preisen in nichts mehr nach.

In einigen Seegemeinden auf der Südseite des Zürichsees hat der Quadratmeterpreis jenen an der Goldküste sogar überholt, wie der Blick berichtet. In Thalwil zahlt man für Wohnraum an der besten Lage direkt am See 35'000 Franken pro Quadratmeter, in Küsnacht auf der anderen Seeseite sind es um die 30'000 Franken.

Die Nordseite des Zürichsees wird im Volksmund als Goldküste bezeichnet, die Südseite als Pfnüselküste.

Auch Gemeinden wie Horgen oder Kilchberg stehen ihren Gegenübern wie Zollikon oder Herrliberg auf der anderen Seeseite in nichts mehr nach. Die linke oder untere Seeseite, je nach Perspektive, sei so begehrt wie noch nie.

Mit- oder sogar hauptverantwortlich dafür sind reiche Expats, die sich an den Seeufern niederlassen wollen. Viele davon stammen aus Deutschland. «Allein die hohe Nettozuwanderung wird dafür sorgen, dass die Nachfrage zwischen Kilchberg und Horgen weiter zunehmen wird», sagt Niki Thomet, ein Immobilienmakler beim Unternehmen Engel & Völkers, gegenüber der Zeitung. Die Nachfrage übersteige das Angebot bei weitem.

