Die Kantonspolizei Zürich hielt 400 Lenkerinnen und Lenker an, weil sie während der Fahrt am Handy waren. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Zürcher Polizeikorps büssen 20'000 Autofahrer bei Schulhäusern

Mehr «Schweiz»

Die Polizeikorps im Kanton Zürich haben seit Schulbeginn nach den Sommerferien ausgiebig Bussen verteilt: Sie bestraften insgesamt 20'000 Motofahrzeuglenkende in der Nähe von Schulhäusern und Kindergärten. Sie alle waren zu schnell unterwegs.

Weiter hielt die Polizei über 400 Lenkerinnen und Lenker an, weil sie während der Fahrt am Handy waren. Weitere 50 Lenker gewährten das Vortrittsrecht am Fussgängerstreifen nicht, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Eine Busse oder zumindest eine Belehrung gab es auch für Fussgänger und Velofahrende, die sich nicht an die Verkehrsreglen hielten – und somit den jüngsten Verkehrsteilnehmern schlechte Vorbilder sind. (sda)