wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Zürcher Kantonspolizei bestraft 20'000 Autofahrer bei Schulhäusern

Ehemann löscht Familie aus: Die Kantonspolizei Zürich findet vier Tote in einer Wohnung in Affoltern am Albis. (Symbolbild)
Die Kantonspolizei Zürich hielt 400 Lenkerinnen und Lenker an, weil sie während der Fahrt am Handy waren. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Zürcher Polizeikorps büssen 20'000 Autofahrer bei Schulhäusern

06.10.2025, 15:0706.10.2025, 16:28

Die Polizeikorps im Kanton Zürich haben seit Schulbeginn nach den Sommerferien ausgiebig Bussen verteilt: Sie bestraften insgesamt 20'000 Motofahrzeuglenkende in der Nähe von Schulhäusern und Kindergärten. Sie alle waren zu schnell unterwegs.

Weiter hielt die Polizei über 400 Lenkerinnen und Lenker an, weil sie während der Fahrt am Handy waren. Weitere 50 Lenker gewährten das Vortrittsrecht am Fussgängerstreifen nicht, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Eine Busse oder zumindest eine Belehrung gab es auch für Fussgänger und Velofahrende, die sich nicht an die Verkehrsreglen hielten – und somit den jüngsten Verkehrsteilnehmern schlechte Vorbilder sind. (sda)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Autofahrer in Zürich geblitzt – darum kannst du beim Falschabbiegen gebüsst werden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die SCB-Trainer in diesem Jahrtausend
1 / 22
Die SCB-Trainer in diesem Jahrtausend

Der SC Bern ist mit 16 Meistertiteln einer der erfolgreichsten Eishockeyklubs der Schweiz. Das waren seine Trainer in diesem Jahrtausend.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Aktivisten der Gaza-Flottilla zurück in der Schweiz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Das sind die Schweizer Katzen-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
Meistgeteilt
1
Ukraine findet Schweizer Teile in Drohnen ++ Tausende Kubaner sollen für Russland kämpfen
2
St. Galler Grüne fordern Aufnahme von Kindern aus Gazastreifen
3
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
4
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
5
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
Fischer findet vermisste Frau tot beim Wasserkraftwerk Wettingen AG
Ein Fischer hat am Sonntagmorgen beim Wasserkraftwerk in Wettingen im Kanton Aargau eine tote Person entdeckt. Bei der Toten handelt es sich um eine seit dem 28. September vermisste 67-jährige Frau. Bei dem damaligen Sucheinsatz kam ein Polizeitaucher ums Leben.
Zur Story