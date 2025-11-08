Nebel
Richterswil ZH: So schön war der grösste Räbeliechtli-Umzug der Schweiz

Tausende Räbeliechtli erleuchten die Nacht in Richterswil ZH

08.11.2025, 21:1308.11.2025, 21:13
Rund 45 verschiedene Sujets mit rund 30 Tonnen Herbstrueben bestueckt zeigen sich am traditionellen Raebechilbi-Umzug durch Richterswil, aufgenommen am Samstag, 8. November 2025 in Richterswil. (KEYST ...
Von Katzen über Werwölfe bis zu Gorillas war dieses Jahr alles dabei.Bild: keystone

Unzählige Räbeliechtli haben am Samstagabend die Nacht in Richterswil erleuchtet. Tausende Besucherinnen und Besucher strömten in die Gemeinde am Zürichsee, um den grössten Räbelichtli-Umzug des Landes zu bestaunen.

Rund 45 verschiedene Sujets mit rund 30 Tonnen Herbstrueben bestueckt zeigen sich am traditionellen Raebechilbi-Umzug durch Richterswil, aufgenommen am Samstag, 8. November 2025 in Richterswil. (KEYST ...
Bild: keystone

Über 45 verschiedene Sujets hatten Schulen und Vereine von Richterswil und Samstagern gestaltet. Um die Besuchermassen etwas besser zu verteilen, gab es erstmals zwei verschiedene Startpunkte für den Umzug. Zudem wurden die Besucherinnen und Besucher dazu aufgerufen, «aufgrund der engen Platzverhältnisse» die Kinderwagen zu Hause zu lassen.

Rund 45 verschiedene Sujets mit rund 30 Tonnen Herbstrueben bestueckt zeigen sich am traditionellen Raebechilbi-Umzug durch Richterswil, aufgenommen am Samstag, 8. November 2025 in Richterswil. (KEYST ...
Bild: keystone

Die Räbechilbi, wie der Anlass auch heisst, blickt auf eine lange Tradition zurück. Kirchgängerinnen, die mit Räbenlichtern den Weg in den Abendgottesdienst erhellten, waren die Vorbilder für den heutigen Grossanlass.

Im Guinessbuch der Rekorde

Lehrer der örtlichen Schule organisierten die ersten Umzüge. Gemäss mündlichen Überlieferungen war es der Lehrer Ulrich Baumann, der die Jugendlichen mit ihren einzelnen Räben um zirka 1860 zu einem Umzug formierte, wie es auf er Website des Verkehrsvereins heisst.

Rund 45 verschiedene Sujets mit rund 30 Tonnen Herbstrueben bestueckt zeigen sich am traditionellen Raebechilbi-Umzug durch Richterswil, aufgenommen am Samstag, 8. November 2025 in Richterswil. (KEYST ...
Bild: keystone

Ab 1905 übernahm dann der Verkehrsverein die Organisation. 1999 wurde auf Initiative von drei Schülern die Räbechilbi für das Guinnessbuch der Rekorde angemeldet. «Die Bevölkerung von Richterswil-Samstagern veranstaltete am 14. November 1998 eine Räbechilbi, das ist ein Lichterumzug, mit 24 Tonnen ausgehöhlten Herbstrüben und 40'000 Kerzen», hiess es damals im Buch der Rekorde. (sda)

Neue Naturgefahrenkarte zeigt: Fast drei Viertel von Blatten VS unbebaubar
Fünfeinhalb Monate nach dem Bergsturz in Blatten hat der Kanton Wallis seine Naturgefahrenkarte angepasst. Der Weiler Ried kann nicht wieder aufgebaut werden, und die Gemeinde Blatten im Lötschental liegt zu 70 Prozent in der roten Gefahrenzone, die unbebaubar ist.
Zur Story