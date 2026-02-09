bild: Toa Heftiba via Unsplash

Smart Gespart

Valentinstag: 3 Tipps für Herz & Portemonnaie

Am Valentinstag verwandelt sich alles in teure Geschenkideen, doch echte Romantik steckt nicht im Preisschild. Wir zeigen, wie kleine Gesten, persönliche Ideen und gemeinsame Momente mehr bedeuten als Marketing und Verpackung.

Schon seit Mitte Januar sieht man es wieder überall: Herzchen, Werbung und Valentinstag-Branding an allen Ecken. Plötzlich sind selbst Zahnpasta und Waschmittel saisonal verziert – und alles kostet gefühlt ein bisschen mehr, Hauptsache, irgendwo ist ein ❤️ drauf.

Wenn selbst so banale Alltagsgüter romantisch werden, lohnt es sich, kurz innezuhalten. Nicht, um völlig auf Konsum zu verzichten, sondern um bewusst zu entscheiden, was wirklich zählt. Wer den Valentinstag nicht einfach blind vor Liebe durchspielt, sondern mit Köpfchen angeht, bekommt mehr vom Moment zurück.

Hier kommen drei Ideen für den 14. Februar – fürs Herz und fürs Portemonnaie. Weitere romantische Tipps findest du übrigens auch im Artikel «So datest du, ohne viel Geld auszugeben»

Geschenke, die länger halten

Der Klassiker: Man kauft etwas (teures), es wird ausgepackt, kurz gefreut – und dann verschwindet es irgendwo in einer Schublade. Romantisch? Meh.

Besser sind Geschenke, die zwei Phasen haben: etwas, das sofort Freude bringt, und etwas, das später noch nachwirkt. Zum Beispiel ein selbstgestaltetes Fotoalbum – beim Überreichen sorgt es direkt für einen besonderen Moment, später könnt ihr immer wieder darin blättern und in gemeinsame Erlebnisse eintauchen. Oder ein geplanter Ausflug mit fixem Termin – die Überraschung beim Überreichen und die Vorfreude auf den Tag sorgen für doppelte Freude.

Kreativ sein kostet nicht viel, macht aber deutlich mehr Eindruck als Standardgeschenke, die nur für den Moment gedacht sind.

Lieblingsessen statt exklusives Valentinstag-Menü

Am Valentinstag wirkt alles im Restaurant plötzlich inszeniert: Das Menü ist vorgegeben und auch einfache Gerichte bekommen einen exklusiven (teuren) Touch. Warum also nicht einfach auf das setzen, was die Lieblingsperson wirklich mag?

Wie wäre es, das Lieblingsessen, das ihr sonst immer bestellt, selbst nachzukochen? Teig an den Fingern, Gewürze in der Luft, zwischendurch kosten und nachjustieren – vielleicht nicht perfekt, aber genau deshalb persönlich. Wer noch persönlicher werden will, kann ein Gericht aus der Kindheit der Lieblingsperson nachkochen. Kurz die Mutter oder den Vater anrufen, Rezept klären – fertig ist die kleine, aber besondere Überraschung, die garantiert hängenbleibt.

Und wer sich das selber Kochen nicht zutraut oder keine Lust auf Abwasch hat, kann einfach Brunch oder Lunch statt Candle-Light-Dinner planen. Perfekte Alternative zum überteuerten Valentinstag-Menü.

Weniger Show, mehr Momente

Valentinstag ist kein Wettbewerb. Niemand gewinnt, nur weil das Geschenk teurer war. Nicht jede Beziehung braucht Rosen, Pralinen oder Herzchen. Manche brauchen Humor, andere Ruhe – oder einfach gutes Essen und einen gemeinsamen Abend ohne Ablenkung.

Alles an einem Abend rauszuhauen fühlt sich manchmal eher nach Pflichtprogramm als nach Romantik an. Gerade weil Valentinstag dieses Jahr auf einen Samstag fällt, entsteht Raum für einfache Gesten, die nichts kosten, aber zeigen, dass man sich Zeit nimmt. Zusammen einkaufen, Musik hören, kurz raus an die frische Luft oder abends etwas früher den Bildschirm ausschalten – nicht spektakulär, aber ehrlich. Und oft genau das, was im Alltag sonst zu kurz kommt.

Und wer trotzdem ein bisschen Kohle für kleine Überraschungen braucht, kann mit den richtigen Tools smart sparen.

bild: poinz / Migros