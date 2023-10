24 Menschen, die etwas Spass in den (manchmal) tristen Büroalltag bringen

«Lieber Besucher

Um meine Konzentration und Vernunft zu schützen, habe ich beschlossen, eine Türpolitik einzuführen.



Tür offen: Klopfen Sie gerne an, um hereinzukommen, ja, ich würde gerne ein Gespräch führen!



Tür geschlossen: Bitte klopfen Sie nicht an oder kommen Sie herein, es sei denn, Sie haben etwas Dringendes.* Ich bin extrem leicht ablenkbar und werde darum mit Ihnen bis zum Ende der Zeit reden, anstatt meine Dissertation zu schreiben.



Niemals: hereinspazieren, ohne anzuklopfen.



*Liste der Dinge, die dringend sind:

– das Gebäude oder jemand brennt

– Du bringst mir Kaffee

– Revolution

– da ist ein Hund»