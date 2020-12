Spass

Bilderwelten

Aus Versehen Kunst: 29 Kunstwerke des Alltags



29 Beweise, dass die beste Kunst aus Zufall entsteht

An gewissen Tagen kommt einem das Leben wie ein Hamsterrad vor. Genau darum lohnt es sich manchmal, einfach etwas genauer hinzusehen. Und plötzlich merkst du, dass Kunst oftmals keines Künstlers bedarf.

Was Kunst ist und was nicht, wird wohl kaum je einer tatsächlich definieren können. Und wieso eine vermeintlich willkürlich blau angepinselte Leinwand (oder eine an die Wand geklebte Banane) mehr wert sein soll, als ein Luxus-Sportwagen, wird ebenfalls kaum je nachvollziehbar erklärt werden können.

Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass sehr viel Schönes schlicht ohne Absicht entsteht, erscheint die Kunstwelt irgendwie besonders absurd. Als Beispiel haben wir 29 Bilder zusammengestellt, die Kunstwerke zeigen, welche durch reinen Zufall entstanden sind und haben diese um einen möglichst schicken Artsy-Namen ergänzt.

Nehmt das, Rothko, Pollock und Co.!

«Fundament einer Nation»

Blut auf Blutspendebeutel.

«Hommage für die Katz'»

Farbe in Blecheimer.

«Skizze einer Herrschaft»

Holz in Holz.

«Fassade der Zukunft»

Skulptur aus Holz.

«Springinsfeld»

Reflexion, Licht auf Beton.

«The Curly Girly»

Menschenhaar auf Leintuch.

«Gleichgewicht des Konsums»

Sauce auf Küchentheke.

«L'esprit de pionnier»

Fussel auf Bettlaken.

«Onkel Dante lässt grüssen»

Skulptur aus Lava.

«Montagmorgen»

Holz in Holz.

«Panorama der Vergangenheit»

Dreck auf Autotür.

«Die List der Zeit – oder: Gedanken eines Greisen»

Abstrakte Skulptur, diverse Medien.

«Nächstenhiebe»

Bettkante auf Unterschenkel.

«Imago mortis»

Holz in Holz.

«Selbstportrait, farbig»

Vogelkot auf Naturleinwand.

«Love Hurts»

Scharfer Gegenstand auf Haut.

«Beuteschema»

Gummiabrieb auf Beton.

«Spiel mit mir»

Fett im Muskel.

«Nightvision»

Vögel auf Horizont.

«Das Mädchen ohne Perlenohrring»

Staub auf Pullover.

«Have you seen Eva?»

Farbe und organisches Material auf Beton.

«Geist des Cofveve»

Kaffeesatz in Kaffeetasse.

«The Metallion Stallion»

Kratzer auf Farbe.

«The Last Day of Happiness»

Kaffeesatz in Kaffeetasse.

«Es schaufelt den Schnee»

Dreck auf Schaufel.

«Hey, Whatcha Cookin'?»

Eingebranntes auf Wok.

«Brudi, häsch gse?»

Öl auf Textilien.

«Du bist Scheisse»

Vogelkot (getrocknet) auf Metall.

«The Goodest Boy there is»

Rost auf Fliesen.

(jdk)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Helden der Populärkultur in unserem Alltag Ist Jazz Kunst? Anna findet nicht. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter