Tattoo-Faceswap: 19 lustige Bilder des Grauens



Was passiert, wenn man Gesicht und Tattoo tauscht? 19 Fotos des Grauens

Dinge, von denen die meisten Grosseltern nicht unbedingt Fan sind: Tattoos und modernes «Gschmeus», wie etwa die Sozialen Medien. Die Kombination dieser beiden Dinge ist folglich der GAU. Doch nicht nur für deine Grosseltern ...

Das Prinzip des Faceswaps ist nicht wirklich neu: Ein Fotofilter scannt die Umwelt, identifiziert Gesichter oder gesichtsähnliche Anordnungen und tauscht diese beiden Bildbereiche miteinander aus. Das Resultat sind dann beispielsweise Eltern mit Babyköpfen. Oder Babys mit Bart.

Doch was passiert, wenn das Gesicht absichtlich nicht mit einem anderen menschlichen Gesicht getauscht wird? Zum Beispiel mit dem Gesicht eines Tattoos? Auf diese Idee sind in den letzten paar Jahre natürlich schon einige gekommen. Und so fanden unter anderem folgende 19 Fotos Eingang in die Unendlichkeit des Internets und vermögen es (hoffentlich), unseren Geist zu erquicken. Oder zu erschrecken.

